ESPN Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: mira aquí el partido por la Liga Santander

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO se juega este domingo 28 de noviembre por la jornada 15 de la Liga Santander. El duelo tendrá como sede el Estadio Santiago Bernabeu y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus . Para seguir la cobertura ONLINE gratis del compromiso, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás encontrar el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y los goles.

Real Madrid vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Sevilla Fecha Domingo 27 de noviembre Hora 3.00 p. m (hora peruana) Canal ESPN 2 y Star Plus Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Sevilla: previa del partido

El Santiago Bernabéu acoge su primer gran duelo desde su reapertura, un pulso entre dos candidatos a todo en LaLiga Santander, primer y tercer clasificado, con el Real Madrid en racha tras cinco triunfos consecutivos, pero con una endeblez de local por corregir frente al Sevilla de Julen Lopetegui, que no guarda buenos recuerdos ante su exequipo.

Sin rotaciones, satisfecho con la dinámica que ha tomado su equipo para alcanzar el liderato de LaLiga con una jornada aún por jugarse, el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti encara un pulso importante que mide la fuerza de su Real Madrid. Elche, Rayo y Granada en Liga, más Shakhtar y Sheriff en Champions, dan forma a una racha de triunfos de un equipo que responde en semanas de tres partidos y ahora sube el nivel de exigencia.

Llegan Sevilla y Real Sociedad, con el derbi ante el Atlético de Madrid en el horizonte, encuentros que marcarán el paso en el pulso por el título del Real Madrid. Y pese a la cantidad de partidos, Ancelotti descarta rotaciones y demuestra que confía en un grupo reducido de jugadores con una clara mentalidad: lo que funciona no se toca.

La fortaleza de visitante fue clave para asaltar el liderato solitario por un Real Madrid que está en proceso de ganar confianza en el Santiago Bernabéu en partidos en los que debe asumir el dominio y se rebajan las opciones de castigar a sus rivales al contragolpe. Los empates sin goles de local ante Villarreal y Osasuna fueron avisos y el Sevilla presenta el primer gran examen ante su afición.

El Sevilla de Julen Lopetegui viaja a Madrid con muchas dudas por las lesiones y tres jugadores clave que están ‘tocados’, pero con la ambición y la ilusión de intentar dar el zarpazo en el Santiago Bernabéu, un estadio ‘maldito’ para sus intereses y en el que no gana desde 2008, en pos de hacerse con el liderato de primera.

Los sevillistas, reforzados en su ánimo por el solvente triunfo del martes en la Liga de Campeones contra el Wolfsburgo alemán que les permite jugarse el pase a octavos el 8 de diciembre en el campo del Salzburgo austriaco, visitan al Real Madrid en plena pelea por el primer puesto de LaLiga, un logro provisional que tienen a su alcance.

Con la información de EFE.

Real Madrid y Sevilla empataron por la jornada 35 de la Liga Santander. Foto: AFP

Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Marco Asensio, Vinicius, Benzema.

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Ocampos, Rafa Mir, Óliver Torres.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

En territorio peruano, el duelo Real Madrid vs. Sevilla iniciará a las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países del extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Sevilla?

En Sudamérica, el canal que tendrá a su cargo la transmisión por TV del Real Madrid vs. Sevilla será ESPN 2.

Perú: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN 3, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: Telemundo.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Sevilla vía ESPN 2?

Si deseas seguir la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 104 digital y 1009 HD (Telecentro), 15 analógico, 103 Digital y 1003 HD (Supercanal), 18 analógico y 202 HD (Cabletel), 22 analógico, 103 digital y 616 HD (Cablevideo Digital), 24 analógico, 54 digital/SD, 125 HD (Telered).

Bolivia: 41 (Entel), 510 SD y 702 HD (Tigo).

Chile: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 482 SD y 882 HD (Movistar TV), 175 SD y 475 HD (Claro TV); 48 (Santiago), 51 (Valparaíso), 51 (Concepción) y 843 HD (VTR).

Colombia: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 486 SD y 886 HD (Movistar TV), 310 SD y 312 HD (Click HD), 510 SD y 540 HD (Claro TV satélite), 29 y 246 (Tigo), 510 SD y 1510 HD (Claro TV, cable).

Ecuador: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 202 SD y 734 HD (Grupo TV Cable), 90 SD y 590 HD (Claro TV).

Paraguay: 403 (Tigo satélite), 103 y 713 (Tigo cable), 28 analógico y 106 digital/SD (VCC).

Perú: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 486 SD y 886 HD (Movistar TV satélite), 506 SD y 741 HD (Movistar TV cable), 40 (Star Globalcom), 64 SD y 521 HD (Claro TV).

Uruguay: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 100 SD y 709 HD (Cablevisión).

Venezuela: 622 SD y 1622 HD (SimpleTV), 485 SD (Movistar TV), 105 HD y 106 SD (Inter Satelital), 503 (CANTV), 51 y 56 SD (Intercable), 43 (Vencable), 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Sevilla por INTERNET?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Sevilla: últimos partidos

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Sevilla?

El cotejo entre Real Madrid vs. Sevilla se disputará en el Estadio Santiago Bernabeú , ubicado en Madrid, España. El recinto tiene una capacidad máxima de 81.044 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Santander