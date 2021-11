¡Velocidad y contundencia! Raphael Veiga marcó el 1-0 del Palmeiras ante el Flamengo

Con una gran despliegue ofensivo en los primeros minutos del partido, Palmeiras vence 1-0 al Flamengo en la final única de la Copa Libertadores. Mayke desbordó con gran velocidad por la zona derecha del campo y mandó un buen centro, que fue aprovechado por Raphael Veiga para el primero del encuentro.

Palmeiras vs. Flamengo (1-0) - Raphael Veiga (5′)

¿Cómo ver Palmeiras vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Palmeiras vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones confirmadas

Palmeiras : Weverton, Mayke, Luan, Gomez, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpia, Dudu y Rony.

: Weverton, Mayke, Luan, Gomez, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpia, Dudu y Rony. Flamengo: Alves, Isla, Caio, Luiz, Luis, Arao, Pereira, Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique, Gabi.

¿Dónde se juega el partido de Palmeiras vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.