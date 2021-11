TRANSMISIÓN Celta de Vigo vs. Alavés EN VIVO: mira aquí el partido por la Liga Santander

Celta de Vigo vs. Alavés EN VIVO se juega este sábado 27 de noviembre por la fecha 15 de la Liga Santander. El duelo tendrá como sede el Estadio de Mendizorroza y será transmitido por la señal de Star Plus. Para seguir la cobertura ONLINE gratis del compromiso, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás encontrar el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y los goles.

Celta de Vigo vs. Alavés: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Alavés Fecha Sábado 27 de noviembre Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Estadio Mendizorroza

Celta de Vigo vs. Alavés: previa del partido

El talento del Celta de Vigo, que ha mejorado recientemente su puesta en escena, se cruzará este sábado en la racha del Deportivo Alavés, que recibe a los gallegos en el Estadio de Mendizorroza en un duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander.

Los vascos suman cinco jornadas sin perder y mantienen una línea ascendente en su juego, lo que les hace ser optimistas en el partido contra una escuadra gallega que no termina de tener continuidad.

El empate en el Sánchez-Pizjuán cargó de nuevo las pilas de un equipo que ha puntuado en el Camp Nou y ha ganado los dos últimos duelos en su feudo (ante Elche y Levante) con hombres como Luis Rioja y Joselu Mato, precisamente dos exjugadores de la escuadra celtiña que han sido los más destacados en un juego coral que comenzó a crecer desde la seguridad defensiva.

El Celta encara el duelo de Mendizorroza con las luces de emergencia encendidas después de encadenar tres empates consecutivos que lo mantienen con tan solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet solo gana cuando no encaja gol. Lo hizo en Balaídos frente al Granada (1-0), a domicilio contra el Levante (0-2) y también con el Getafe (0-3). Es un síntoma de la fragilidad defensiva de un equipo que se parece poco al que enamoró al celtismo la temporada anterior tras la llegada del técnico argentino.

Desde entonces ha pasado de rozar los puestos europeos a sufrir para alejarse del peligro, con muchas dudas en su juego, desde la defensa hasta el ataque, con 14 goles a favor y un Aspas lejos de su mejor nivel.

Su rendimiento contrasta con el que está ofreciendo en las últimas semanas el exintegrante celeste Joselu Mato, quien supondrá un exigente examen para la pareja centrales, que podría estar formada por Aidoo y Araujo, a quien Coudet dio entrada en el segundo tiempo del partido contra el Villarreal para corregir los graves errores de su línea defensiva en el primer tiempo

Con la información de EFE.

Celta de Vigo vs. Alavés: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Galán; Tapia; Brais Méndez, Beltrán, Nolito; Aspas, Santi Mina.

Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Moya, Pons o Manu García; Édgar, Rioja, Joselu.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Alavés ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Alavés por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que tendrás acceso a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Celta de Vigo vs. Alavés?

El lugar donde se disputará el Celta de Vigo vs. Alavés por la jornada 15 de LaLiga Santander será el Estadio de Mendizorroza ubicado en la ciudad de Vitoria, ubicado en el barrio homónimo de Mendizorroza y con capacidad para 19.840 espectadores.

