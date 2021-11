Alianza Lima o Sporting Cristal: ¿qué equipo merece ser campeón de la Liga 1?

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán este domingo 28 de noviembre uno de los partidos más emotivos y esperados de la temporada: la definición del título nacional. Tras la victoria blanquiazul por 1-0 en la primera final, ambos equipos tendrán tareas y estrategias distintas para cumplir con sus intereses, pero con el mismo objetivo de adjudicarse el máximo trofeo del fútbol peruano.

Si bien la frase “El fútbol no se trata de merecimientos” está muy difundida entre los fanáticos de fútbol, hay argumentos que son decisivos durante el año que pueden ser determinantes para proclamarse campeón. Es por ello que en la siguiente nota analizaremos las razones que tiene cada equipo para colocar una nueva estrella en su escudo y en el corazón del hincha.

Alianza Lima: las razones para ser campeón nacional

Los blanquiazules se quedaron con la primera final gracias al tanto de Barcos. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Tras un inicio accidentado de año, Alianza comenzó la temporada con un equipo lleno de nombres pero incierto desde lo colectivo. El cuadro íntimo tuvo una pretemporada muy corta y eso se notó durante la Fase 1, etapa en la cual empataron mucho y las victorias que consiguieron fueron muy sufridas desde lo físico. Eso sí, el equipo daba muestras de que el 2020 había quedado atrás y que este año pelearía por cosas importantes.

Ya en la Fase 2, el elenco blanquiazul no dio tregua: completó una racha de 19 partidos sin perder, se consolidó como la mejor defensa del torneo y formó un equipo con mucha regularidad en lo creativo y en lo ofensivo.

En ese sentido, Carlos Bustos logró repotenciar a sus jugadores y explotar sus individualidades: dos claros ejemplos son Ángelo Campos, quien se ganó el puesto gracias a sus buenas atajadas y la solvencia para mantener el arco en cero, y Wilmer Aguirre, quien a pesar de las criticas por su edad fue determinante con su participación y los goles anotados a lo largo de la temporada.

Además, formó una volante muy técnica y con muchas recuperación con Ballón, Valenzuela y Concha, jugadores que no solo aportan claridad en el juego, sino mucha verticalidad en su ataques.

Por otro lado, el aporte sentimental y goleador de Jefferson Farfán fue uno de los pilares por el cual los blanquiazules sueñan con un título más. El ‘10 de la Calle’ alegró al hincha con su regreso y lo llevó al frenesí con cada gol, que casi siempre era de tres puntos.

Finalmente, no me puedo olvidar del aporte de Hernán Barcos, quien con sus 10 tantos y 8 asistencias se ganó el nombre de figura en el plantel y se volvió la principal razón por la cual Alianza parte con ventaja este fin de semana para sumar un nuevo campeonato nacional.

Sporting Cristal: las razones para ser campeón nacional

Sporting Cristal busca el bicampeonato este año. Foto: Liga de Fútbol Profesional/Twitter

Ver a Sporting Cristal en una final nacional ya no es algo que sorprenda. Los celestes ya son más que recurrentes en este tipo de definiciones: en menos de 10 años vienen jugando su séptima definición y buscan conseguir su sexto titulo en ese lapso. Sin duda son el mejor equipo de este siglo en cuanto a campeonatos y el rendimiento crece a cada temporada que pasa.

Los rimenses llegaron a la zona decisiva del año tras imponerse como los ganadores de la Fase 1 y ser el equipo que más puntuó en el año con 58 puntos en 26 encuentros. Asimismo, fueron el equipo más goleador de la etapa regular gracias a los 57 tantos que marcaron y la escuadra con más victorias, 18 en total.

Roberto Mosquera busca seguir en la línea de éxito que lo llevó a vencer a la U en el 2020 y a ser campeón con Binacional en el 2019, precisamente ante Alianza. Es por ello que, si bien inicia con desventaja el segundo cotejo ante los íntimos, tiene herramientas para volcar la balanza a su favor.

En defensa logró consolidar la saga Merlo-Chavéz y destacar a un debutante como Lora en la zona lateral. Asimismo, pudo mantener una línea medular con llegada y elaboración con Calcaterra y ‘Canchita’, convirtiéndolos en piezas indispensables en el once celeste y líderes en el campo.

Si bien el ataque no fue tan regular como el de la escuadra blanquiazul en cuanto a constancia, las actuaciones de Ávila, Liza, Hohberg y Riquelme aparecieron en los momentos oportunos de la temporada y en la primera final demostraron que necesitan muy poco para generar peligro. Un bicampeonato no es tan lejano; si no, pregúntenle a Mosquera.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

El cotejo entre ambas escuadras se disputará este domingo 28 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cómo se juega la final Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El campeón entre el cruce Sporting Cristal vs. Alianza Lima será el equipo que, al término de los dos partidos de la llave, haya conseguido la mayor cantidad de puntos. En caso de igualdad en este rubro, se tomará en cuenta la diferencia de gol. De persistir la paridad, se disputarán dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno y una posterior tanda de penales en caso de ser necesario.