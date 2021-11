¿Vuelve a Universitario?: Ruidíaz comparte camiseta crema y los hinchas se emocionan

Raúl Ruidíaz es un jugador identificado con la camiseta de Universitario de Deportes. El equipo lo vio crecer y campeonar para luego dar el salto al exterior. Luego de confirmar su salida del Seattle Sounders, el delantero peruano publicó en sus historias de Instagram la camiseta merengue con su apellido y el número ‘9′. Esto fue tomado por los hinchas como un guiño para volver a tienda crema.

El atacante de la selección peruana hizo la publicación con la frase “Te llevo”, y de fondo musical puso una canción que identifica a los seguidores del elenco dirigido por Gregorio Pérez.

Raúl Ruidíaz confirma su salida del Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz no continuará en el Seattle Sounders en el 2022. El delantero incaico publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que se despidió del club estadounidense y agradeció a los hinchas por todo el cariño que le dieron desde su llegada.

“Esta temporada no ha sido fácil, ni la mejor para mí, ni para el grupo de jugadores, debido a algunas lesiones, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré“, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo llegó Ruidíaz al Seattle Sounders?

La ‘Pulga’ llegó al Seattle en el 2018 procedente del Monarcas Morelia. En total, disputó 96 partidos con el cuadro verde y anotó 61 goles. Además, asistió en 10 ocasiones.