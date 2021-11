The Strongest vs. Aurora EN VIVO: hora y canal para ver HOY la liga boliviana

The Strongest vs. Aurora EN VIVO se enfrentan en el Estadio Hernando Siles por la jornada 27 de la Primera División de Bolivia. El encuentro será transmitido vía Tigo Sports en territorio boliviano desde las 6.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás informarte de las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

The Strongest vs. Aurora: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Aurora ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 26 de noviembre ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Aurora?

En Bolivia, el duelo The Strongest vs. Aurora comenzará a las 6.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países de la región.

Bolivia: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay. 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Luego de su resonante victoria en el clásico paceño que lo catapultó al primer lugar de la tabla de posiciones, The Strongest sale a mantener su puesto privilegiado en la jornada 27 del campeonato boliviano. Su rival será Aurora, equipo que lleva estancado varias fechas en la parte baja.

El Tigre se quedó con el triunfo por la mínima ante Bolívar gracias a un tanto de su delantero Rolando Blackburn, quien en esta fecha cumplirá 100 choques con los aurinegros.

El cuadro de los guerreros celestes, en cambio, perdió su última contienda como local ante Oriente Petrolero por 1-2. Con 32 unidades, los de Cochabamba conservan opciones de llegar a zona de clasificación a un torneo internacional y están casi sin riego de descender.

The Strongest y Aurora registran un cruce en julio de este año, que terminaron ganando los atigrados por 1-0. Los cinco enfrentamientos más recientes se resumen en dos empates y tres victorias para los capitalinos.

¿Qué canal transmite The Strongest vs. Aurora?

El duelo The Strongest vs. Aurora será televisado en territorio boliviano por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la liga boliviana.

¿Cómo seguir The Strongest vs. Aurora ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del The Strongest vs. Aurora, sintoniza la señal de Tigo Sports App, aplicativo desde el cual podrás acceder a la programación de Tigo Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan The Strongest vs. Aurora?

El escenario donde se jugará el clásico The Strongest vs. Aurora será el Estadio Olímpico Hernando Siles, recinto deportivo ubicado en la ciudad de La Paz, sede habitual de la selección boliviana cuando disputa sus compromisos en condición de local.

Historial reciente de The Strongest vs. Aurora

Aurora 0-1 The Strongest | 31.07.21

The Strongest 2-0 Aurora | 29.12.20

Aurora 1-2 The Strongest | 12.03.20

The Strongest 2-2 Aurora | 19.10.19

Aurora 2-2 The Strongest | 31.07.19.

Alineaciones probables de The Strongest vs. Aurora