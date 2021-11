Tras rumores por llegada de Zidane: Leonardo ratifica continuidad de Pochettino en PSG

El último miércoles 24 de noviembre, Paris Saint Germain se midió ante Manchester City por la jornada cinco de la fase de grupos de la Champions League, encuentro que el club francés perdió luego de la remontada de los citizens por 2-1, Tras la derrota, los rumores sobre la salida de Mauricio Pochettino y la posible contratación de Zinedine Zidane para el banquillo parisino se intensificaron.

Ante la polémica, Leonardo, director deportivo del PSG salió a calmar las aguas. En declaraciones para AFP, el brasileño afirmó que el extécnico del Real Madrid no se encontraba en los planes de la escuadra que dirige. “Tengo mucho respeto por Zidane, tanto como entrenador como jugador, pero les puedo asegurar que no ha habido contacto con él ni tampoco ha tenido lugar ninguna reunión ”, sostuvo. Asimismo, el exfutbolista también se refirió a la continuidad de Mauricio Pochettino. “ No tenemos ninguna necesidad ni queremos que Pochettino se vaya . Él no ha pedido salir del PSG ni ningún club nos ha contactado para ficharle”, enfatizó.

PSG clasificó pese a derrota

A pesar de perder el duelo ante el Manchester City, el cuadro parisino logró clasificarse a los octavos de final de la Champions League. No obstante, aún deberá disputar la sexta fecha en la que se medirá contra el Club Brujas. Por otro lado, este domingo 28 de noviembre el PSG se enfrentará a Saint-Étienne, equipo al que pertenece Miguel Trauco, por la jornada 15 de la Ligue 1, competición en la que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino es líder indiscutible.