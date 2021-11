¡No convenció! Prensa argentina afirma que Paolo Guerrero no irá a Boca Juniors

El futuro futbolístico de Paolo Guerrero aún permanece incierto. Días atrás, Jorge Bermúdez, emisario de Boca Juniors, mantuvo una reunión con el parte médico de la selección peruana sobre el proceso de recuperación del jugador. Durante su visita, el ‘Patrón’ tuvo contacto con el atacante nacional y todo parecía indicar que las negociaciones para la contratación del ‘Depredador’ llegarían a buen puerto.

No obstante, según informó ESPN Argentina, la directiva del cuadro xeneize se habría echado para atrás en su decisión de fichar al ‘Capitán’ al no tener una fecha fija para su retorno a las canchas. Asimismo, debido a la lesión que padece, los dirigentes del cuadro azul y oro temen que Guerrero no llegue en buenas condiciones al plantel.

La resolución oficial de las negociaciones entre Boca Juniors y el delantero podría definirse en las próximas semanas, ya que se sabe que la comitiva liderada por Bermúdez regresaría a Lima para exponer la propuesta.

Guerrero no irá a Alianza Lima

A pesar de los rumores, Paolo Guerrero descartó un posible retorno al cuadro blanquiazul. “Soy hincha de Alianza Lima, pero por ahora no está en mis planes volver”, señaló el ‘Depredador’ al ser consultado sobre el tema.

Por otro lado, el delantero también aprovechó la oportunidad para expresarle sus mejores deseos al conjunto íntimo debido a que disputará la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal. “Ahora solo falta un partido y esperemos que Alianza pueda salir campeón”, enfatizó.