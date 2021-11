Michael Carrick sobre su situación en el Manchester United: “No pienso más allá del domingo”

En la previa del encuentro entre el Manchester United y Chelsea por la fecha 13 de la Premier League, el técnico interino de los diablos rojos, Michael Carrick, evitó dar declaraciones sobre su posible reemplazante en el banquillo de Old Trafford. Si bien hay rumores con respecto a la llegada de Ralf Rangnick, el estratega inglés prefirió concentrarse en el cotejo en Stanford Bridge.

“No tengo noticias de nada. No puedo contarles mucho. Hay mucha especulación y rumores, pero mi mente está puesta en el partido ”, dijo Carrick en rueda de prensa.

Asimismo, fue consultado por el tiempo que cree que le queda a cargo del plantel, a lo que señaló que él solo piensa en el Chelsea. “Mi concentración está en preparar al equipo lo mejor que puedo. Es una gran responsabilidad que tengo ahora mismo y tengo que darlo todo. No pienso más allá del domingo”, agregó Carrick.

Manchester United sumó 10 puntos y está en los octavos de final de la Champions League. La próxima fecha juega ante Young Boys. Foto: EFE

Finalmente, el exjugador de 40 años comentó que de llegar un nuevo técnico al club lo mejor que le podría pasar es tener un bien inicio. ”Puedes tener un impacto rápido. A veces, no es tanto sobre las ideas, si no que una nueva voz ya hace mucho . Hay veces que funciona bien; otras que no. Veremos qué ocurre en los próximos días”, indicó.

Manchester United vs. Chelsea

Manchester United y Chelsea jugarán este domingo 28 de noviembre a las 11.30 a. m. en Stanford Bridge por la decimotercera jornada de la Premier League.

