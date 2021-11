Periodista español sobre Lionel Messi: “Él y Neymar ya no son tan amigos, ya no tienen tanta química”

El PSG no atraviesa sus mejores días y el tridente Messi, Neymar y Mbappé está siendo cuestionado por la prensa francesa tras la derrota que sufrieron a manos del Manchester City en la Champions League. No conseguir la victoria ha golpeado mucho, sobre todo a Mauricio Pochettino, quien dijo sentirse decepcionado. En España aseguran que los problemas futbolísticos estarían afectando la relación entre la ‘Pulga’ y ‘Ney’.

Este viernes 26 de noviembre el periodista Xavi Torres, del diario Sport, mencionó en el programa Onze de Esport3 que la amistad entre el rosarino y el capitán de la selección de Brasil estaría desgastada y no sería la misma que tuvieron en su etapa dentro del Barcelona.

“ A nivel de vestuario, Messi y Neymar ya no son tan amigos, ya no tienen tanta química. La familia no está tan a gusto, a Antonella se le ve mucho por Barcelona ”, reveló el comunicador.

Lionel Messi disputó los 90 minutos en la derrota del PSG ante el Manchester City. Foto: EFE

Zinedine Zidane podría entrenar al PSG

En medio de esta situación, la continuidad del DT del PSG, Mauricio Pochettino, tampoco estaría asegurada. Le Parisen informó que la directiva del club francés estaría en negociaciones con Zinedine Zidane para que dirija al equipo a partir de la siguiente temporada.

“Los contactos se han sucedido durante las últimas semanas y confirmando una reunión en el Royal Monceau, uno de los hoteles más lujosos de París, a la que habrían asistido Leonardo y Jean-Claude Blanc, director general del PSG que conoce bien a Zidane”, detalló el medio de Francia.