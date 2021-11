Junior Messias: de cargar electrodomésticos en la tienda de un peruano a anotar gol en la Champions

La última jornada de la Champions League puso en los ojos del mundo una historia de superación protagonizada por el delantero Junior Messias. El brasileño anotó el gol de la victoria del AC Milan sobre Atlético de Madrid, que le permitió al elenco rossonero seguir con vida y pelear por el pase a octavos de final.

En declaraciones para Milan TV, el jugador de 30 años se mostró emocionado por lo que acababa de vivir en el máximo torneo de clubes europeos. “Venía de un momento difícil, de dos lesiones seguidas, y estoy muy feliz por el debut, la victoria y el gol. Me dieron ganas de llorar. Todo lo que he vivido se me pasó por la cabeza. Pensé en Dios, mi historia está escrita por él”, dijo el jugador nacido en Belo Horizonte.

Llegar a la máxima división del fútbol italiano no fue fácil, antes tuvo que saltar algunos obstáculos que le puso la vida.

“En 2011 me vine a vivir con mi hermano a Turín y comencé a construir mi propia historia. En Brasil jugaba al fútbol de niño, pero no fue hasta 2015 cuando comencé a querer ser futbolista”, recordó.

“Cuando llegué aquí solo trabajaba. Aprendí de mi padre. Puedo hacer un poco de todo: albañil, electricista...”, afirma. En suelo italiano comenzó a jugar de forma amateur con el Sport Warique. “Estaba jugando con los peruanos en el torneo UISP (Unione Italian Sport Per Tutti) y me ofrecieron ir al Fossano, pero no me garantizaban un salario adecuado para mantener a mi familia y preferí seguir rompiéndome la espalda llevando electrodomésticos”.

Junior Messias jugó en el Sport Warique, equipo de peruanos que disputaba el torneo UISP (Unione Italian Sport Per Tutti) en Turín.

El peruano Óscar Vargas, dueño de una tienda de electrodomésticos, fue quien le dio la oportunidad de ser uno de los repartidores de su tienda pese a ser ilegal.

Junior Messias: su ascenso a la Serie A de Italia

Mientras disputaba los torneos amateur con la camiseta de la selección peruana, fue descubierto por el exjugador de Torino y entrenador, Ezio Rossi. Ahí empezó a tejerse su historia en el fútbol profesional.

Debutó con el Casale, de la Quinta División del Calcio, donde anotó 21 goles en 32 partidos. Luego pasó a la Serie C, donde jugó por el Chieri anotando 14 goles y 33 asistencias. En el 2019 firmó por el Crotone (Serie B), y luego, pese a sus 28 años, AC Milan decidió ficharlo.

“Llegar a la Serie A con 29 años, cinco años después de empezar jugando en el Eccellenza, no es fácil ni normal. Me merecía este ‘cuento de hadas’. Hice muchos sacrificios y nunca es tarde. He llegado al Milán con 30 años, así que todo es posible”, dijo Messias.