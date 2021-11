Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: cómo y dónde ver la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo juegan EN VIVO ONLINE GRATIS este 27 de noviembre por la gran final de la Copa Libertadores 2021, desde el Estadio Centenario de Uruguay. La transmisión del partido irá EN DIRECTO por internet vía ESPN a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios, canales, pronósticos, alineaciones y el minuto a minuto aquí por La República Deportes.

¿Cómo llega Palmeiras ante Flamengo?

Los paulistas, sostenidos en el arco por Weverton, en la defensa por el paraguayo Gustavo Gómez, en el mediocampo por el recuperado Felipe Melo y en el ataque por Rony y Raphael Veiga, tienen semanas en una curva descendente que los privó de títulos en las competiciones locales de 2021.

Dudu anotó el único gol de Palmeiras en la serie con Atlético Mineiro. Foto: AFP

El club esmeralda ajusta cuatro partidos seguidos sin ganar -tres derrotas, un empate- y las críticas contra su filosofía de juego, para muchos, conservadora, convierten la final en un salvavidas para Ferreira, quien en Montevideo apenas tendrá la baja del suspendido zaguero Marcos Rocha.

¿Cómo llega Flamengo ante Palmeiras?

El Flamengo, invicto en la competición -nueve triunfos, tres igualdades-, aún conserva la base conducida por el luso Jorge Jesus, aunque sus reveses en la semifinal de la Copa de Brasil y el campeonato local agrietaron la imagen del extécnico de Gremio.

Bruno Henrique fue el mejor de Flamengo ante Barcelona SC. Foto: AFP

Sin embargo, la sonrisa asoma en la cara del entrenador. El volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, cerebro del equipo, venció una lesión muscular y acompañaría a Gabigol, goleador del equipo.

Con información de AFP.

Palmeiras vs. Flamengo: ficha del partido

Palmeiras vs. Flamengo Copa Libertadores 2021 ¿Cuándo juegan? Sábado 27 de noviembre ¿Dónde? Estadio Centenario de Montevideo ¿ A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Palmeiras vs. Flamengo en Perú: Star+, ESPN Sur

Palmeiras vs. Flamengo en Argentina: ESPN Sur, Star+

Palmeiras vs. Flamengo en Bolivia: Star+, ESPN Sur

Palmeiras vs. Flamengo en Brasil: Star+, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App, SBT, NOW NET e Claro, Fox Sports Web

Palmeiras vs. Flamengo en Chile: ESPN Sur, Star+

Palmeiras vs. Flamengo en Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Palmeiras vs. Flamengo en Ecuador: Star+, ESPN Sur

Palmeiras vs. Flamengo en Paraguay: ESPN Sur, Star+

Palmeiras vs. Flamengo en España: DAZN

Palmeiras vs. Flamengo en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Palmeiras vs. Flamengo en Uruguay: Star+, ESPN Sur

Palmeiras vs. Flamengo en Venezuela: Star+, ESPN Sur.

Palmeiras vs. Flamengo: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Palmeiras vs. Flamengo por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Palmeiras vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Palmeiras vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones probables

Palmeiras : Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan y Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael y Raphael Veiga; Dudu y Rony.

: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan y Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael y Raphael Veiga; Dudu y Rony. Flamengo : Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz y Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro y De Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

¿Dónde se jugará el partido de Palmeiras vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.

¿Cómo ver el partido Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2021?

Si quieres VER la transmisión de la contienda Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.