Roberto Mancini: “¿Si llegamos al Mundial? Siempre estamos confiados y positivos”

La selección italiana conoció su nuevo camino para intentar llegar a la próxima Copa del Mundo. Los dirigidos por Roberto Mancini culminaron la fase grupos de las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA en segundo lugar, por detrás de Suiza y ahora tendrán que afrontar la ronda de repechajes donde no les será nada sencillo poder ganar un boleto para el Mundial.

Este viernes 26 de noviembre, la FIFA realizó el sorteo de la fase de la repesca de todas sus asociaciones. Como se sabe, las selecciones europeas se eliminan entre ellos, a diferencia de los conjuntos de Conmebol o Concacaf que se enfrentarán a equipos de otras regiones.

La suerte determinó que la Azzurra se medirá ante Macedonia del Norte en primera instancia, y de clasificar podrían enfrentarse con Portugal o con la selección de Turquía.

“No es un gran sorteo. Podría haber sido un poco mejor. Tanto nosotros como Portugal tendremos que vencer a Macedonia del Norte y Turquía, son carreras secas y siempre hay dificultades. Al igual que nosotros habríamos evitado a Portugal, creo que ellos habrían evitado con gusto a Italia”, comentó Mancini, según se puede leer en el portal web de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

“¿Si llegamos al Mundial? Siempre estamos confiados y positivos, lo más importante será tener a todos los jugadores disponibles”, agregó el director técnico italiano.

Asimismo, el exestratega del Manchester City y campeón de la Eurocopa 2020, precisó que en el próximo duelo ante el elenco del sureste de Europa tendrán que hacer un gran partido para clasificar a la final.

Repasa los cruces de repechajes de la UEFA

Cuadro A: Escocia vs. Ucrania / Gales vs. Austria

Cuadro B: Rusia vs. Polonia / Suecia vs. República Checa

Cuadro C: Italia vs. Macedonia del Norte / Portugal vs. Turquía.