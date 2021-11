DirecTV Sports EN VIVO: FC Barcelona vs. Villarreal por la fecha 15 de la liga española

FC Barcelona vs. Villarreal se juega este sábado 27 de noviembre por la decimo quinta jornada de LaLiga Santander. El encuentro será en el Estadio de la Cerámica y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

FC Barcelona vs. Villarreal: previa del partido

Los azulgranas buscarán su segundo triunfo al hilo en la liga española bajo las órdenes de Xavi Hernández, ya que el fin de semana pasado vencieron como locales al Espanyol por 1-0 con tanto de penal de Memphis Depay. Además, la victoria les servirá para intentar escalar posiciones.

Por su parte, el submarino amarillo en su último partido empató frente al Celta por 1-1. Los dirigidos por Unai Emery en su estadio y con su gente tratarán de ganar para meterse en la lucha por un cupo a competencias europeas, puesto que actualmente se ubican en la duodécimo plaza con 16 unidades.

FC Barcelona vs. Villarreal: historial de partidos

FC Barcelona vs. Villarreal: rol arbitral

César Soto Grado - Árbitro principal

José Luis Munuera Montero - Árbitro asistente 1

Valentín Pizarro Gómez - Árbitro asistente 2

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Villarreal?

En horario peruano, el choque FC Barcelona vs. Villarreal se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m

México: 2.00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el FC Barcelona vs. Villarreal?

El duelo FC Barcelona vs. Villarreal será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander. Consulta la guía de canales para ver el encuentro desde el extranjero.

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

México: Blue To Go Everywhere

Paraguay: Star+

Bolivia: Tigo Sports 2

Ecuador: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: LaLigaTV

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO vía DirecTV Sports?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver FC Barcelona vs. Villarreal por DirecTV Sports de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Villarreal ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Villarreal por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Villarreal DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿En qué estadio se disputará el FC Barcelona vs. Villarreal?

El escenario escogido para este compromiso entre FC Barcelona vs. Villarreal será el Estadio de la Cerámica, casa deportiva localizada en Villarreal que cuenta con una capacidad para más de 23.000 espectadores.

FC Barcelona vs. Villarreal: los pagos de las casas de apuestas

Gana FC Barcelona Empate Gana Villarreal Betsson 2.55 3.50 2.75 Inkabet 2.60 3.40 2.70 Doradobet 2.62 3.40 2.67 Meridianbet 2.59 3.43 2.74 Te apuesto 2.55 3.35 2.65

FC Barcelona vs. Villarreal: próximos partidos de los culés

FC Barcelona vs. Villarreal: próximos partidos del submarino amarillo

Liga española - tabla de posiciones 2021-2022