Chelsea vs. Manchester United: fecha, horario y canales del partidazo

Chelsea y Manchester United se verán las caras este domingo 28 de noviembre desde el Stamford Bridge en el partido más emocionante de la jornada 13 de la Premier League. Ambos equipos jugaron sus respectivos duelos de la Champions League a mitad de semana, pero desean mantenerse positivamente en el torneo doméstico.

El equipo londinense es el actual líder del fútbol inglés con 29 puntos y solamente perdió una vez, contra Manchester City a fines de septiembre. Acumula nueve victorias y dos empates. Sus números son de terror y llega de propinarle un 4-0 a la Juventus en la penúltima fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Ante los diablos rojos, el entrenador Thomas Tuchel podrá contar con Kai Havertz, quien no jugó contra la Vecchia Signora por lesión, pero entrenó este viernes y estaría desde el arranque. Romelu Lukaku también está trabajando con normalidad, por lo que también jugaría desde el comienzo.

Manchester United jugará su primer encuentro de la liga inglesa post-Solskjaer, quien fue despedido la semana anterior luego de que el club mancuniano perdiese 4-1 ante Watford. Cristiano Ronaldo está en racha y ha salvado al club británico más de una vez , pero ahora comienza una nueva era, la cual aún no tiene un técnico confirmado.

El elenco blanquirrojo la pasa mal en la Premier League debido a que tiene cinco derrotas en total. Las últimas cuatro han sido en los últimos cinco partidos. Varane, Maguire, Greenwood y Pogba quedaron descartados; mientras que Edison Cavani y Luke Shaw están en duda y tampoco jugarían.

Chelsea vs. Manchester United: ficha del partido

Chelsea vs. Manchester United Premier League ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de noviembre ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge de Londres ¿ A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Chelsea vs. Manchester United por la final de la Premier League?

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m. (ET) / 8.30 a. m.(PT)

México: 10.30 a. m.

Costa Rica: 10.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

Italia: 5.30 p. m.

Francia: 5.30 p. m.

Alemania: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs. Manchester United EN VIVO ONLINE GRATIS?

Chelsea vs. Manchester United en Perú: Star+, ESPN Sur

Chelsea vs. Manchester United en Argentina: ESPN Sur, Star+

Chelsea vs. Manchester United en Bolivia: Star+, ESPN Sur

Chelsea vs. Manchester United en Brasil: GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chelsea vs. Manchester United en Chile: ESPN Sur, Star+

Chelsea vs. Manchester United en Colombia: ESPN Sur, ESPN2 Colombia, Star+

Chelsea vs. Manchester United en Costa Rica: Sky HD

Chelsea vs. Manchester United en Ecuador: ESPN Sur, Star+

Chelsea vs. Manchester United en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Chelsea vs. Manchester United en Paraguay: ESPN Sur, Star+

Chelsea vs. Manchester United en España: DAZN, DAZN 1

Chelsea vs. Manchester United en Reino Unido: Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, SKY GO Extra

Chelsea vs. Manchester United en Estados Unidos:Peacock

Chelsea vs. Manchester United enUruguay: Star+, ESPN Sur

Chelsea vs. Manchester United en Venezuela: ESPN Sur, Star+.

Chelsea vs. Manchester United: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Chelsea vs. Manchester United vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Chelsea vs. Manchester United por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver el Chelsea vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Chelsea vs. Manchester United: alineaciones probables

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Mount, Hudson-Odoi, Lukaku.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Telles; Fred, McTominay; Sancho, B. Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

¿Dónde se jugará el partido de Chelsea vs. Manchester United?

El lugar donde se disputará el Chelsea vs. Manchester United por la jornada 13 de la Premier League es el Estadio Stamford Bridge, ubicado en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra.