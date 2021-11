Kevin Ortega: el árbitro de polémicas actuaciones que dirigirá el Alianza Lima vs. Cristal

Para un partido importante como la segunda final entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, faltaba saber quién sería el árbitro encargado de dirigir este crucial duelo. El último jueves 25 de noviembre se conoció que el elegido por la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) fue Kevin Ortega. Una elección bastante polémica para muchos hinchas debido a las actuaciones que tuvo el réferi en anteriores partidos de la Liga 1 Betsson.

Como se sabe, muchos no quedaron conformes con la actuación que tuvo Diego Haro en el primer enfrentamiento entre los blanquiazules y celestes, sobre todo en una jugada que pudo ser el empate en el marcador para el equipo de Roberto Mosquera.

Y con Kevin Ortega como el juez principal de la terna arbitral, fanáticos de Alianza Lima y Sporting Cristal tampoco confían en que haya justicia e imparcialidad para el duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

Las polémicas actuaciones de Kevin Ortega

Una de las presentaciones en las que Kevin Ortega fue muy criticado fue cuando tuvo un cruce de palabras con el arquero Diego Penny. El exportero de la San Martín denunció púbicamente al juez peruano frente a las cámaras de televisión luego del encuentro que sostuvieron el cuadro de Santa Anita y Sporting Cristal en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

El experimentado jugador aseguró que el Ortega insultó a los jugados del equipo santo durante el duelo ante los celestes. Además, durante la transmisión de este cotejo se vio que le guiñó el ojo al futbolista .

“Árbitros como este señor no pueden seguir arbitrando. Primero, porque le falta el respeto a todos los jugadores y menta la madre. Está la imagen (en la) que me guiña el ojo, todo soberbio. Siempre nos falta el respeto, siempre se burla de nosotros (los futbolistas) y se ríe”, mencionó Diego Penny para Gol Perú.

Otra de las polémicas actuaciones que tuvo Kevin Ortega se remonta a fines del 2020, en el duelo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Al final del partido, el entonces jugador del cuadro huancaíno Marcio Valverde también denunció que el árbitro lo insultó durante la celebración de su gol anotado al cuadro de La Victoria.

“Él me insultó dentro del campo. Cuando hice el gol, si ven la repetición, va corriendo atrás mío y me dice que celebre, que me iba a expulsar. Y me mentaba la madre. Yo fui corriendo hacia el comisario para decirle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles y es un árbitro FIFA”, denunció el futbolista, quien recientemente fue anunciado como refuerzo del Alianza Atlético para la temporada 2022.

La respuesta de Kevin Ortega a las acusaciones de Diego Penny

La denuncia de Diego Penny hacia Kevin Ortega tuvo respuesta por parte del mismo árbitro, quien se manifestó en televisión y mencionó que era falso que él insultaba a los jugadores. Asimismo, señaló que manchaban su honra.

“ Es totalmente falso que yo insulto a los jugadores. No me parece correcto. Hablo no como Kevin Ortega, sino como ser humano ya que se está manchando mi honra y mi honor. Con ningún jugador tuve un ‘encontrón’. Ni con uno de la San Martín ni con Diego Penny. Sí me equivoqué al guiñar el ojo”, precisó el réferi peruano.

“Anulo la amarilla y lo expulso. En ese momento, Diego Penny me dice: ‘Te crees guapo’, en una palabra subida de tono, y yo cometo el error de guiñarle el ojo. Yo también me he equivocado, y si él se sintió ofendido, le pido las disculpas del caso ”, dijo Kevin Ortega para Gol Perú.

De dirigir el descenso de Alianza Lima a arbitrar su posible campeonato nacional

Kevin Ortega dirigirá este domingo 28 de noviembre la segunda final de la Liga 1 Betsson entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Como dato curioso, el día 28 del mismo mes pero del 2020, arbitró el choque que protagonizaron los blanquiazules frente a Sport Huancayo.

Aquel encuentro significó el descenso del elenco de La Victoria a segunda división. Para esta oportunidad, el juez peruano podría ser testigo de un nuevo título nacional de los íntimos, después de que casi hace un año escribieran una de las páginas más negras de su historia.