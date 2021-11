River Plate vs. Racing EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de la liga argentina

River Plate vs. Racing juegan EN VIVO HOY ONLINE GRATIS por la fecha 22 de la Liga Profesional Argentina 2021 desde el Estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión del partido va EN DIRECTO vía Fox Sports Premium (Argentina), ESPN y Star Plus a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Gimnasia y Esgrima de La Plata goleó 5-2 a Talleres de Córdoba este último martes, un resultado que le permite al Millonario consagrarse campeón con tan solo empatar ante la Academia en el Antonio Vespucio Liberti. La T necesitaba ganar este encuentro para pelearle el liderazgo a los dirigidos por Marcelo Gallardo , cuando restan tres fechas para que termine el certamen.

Con información de EFE.

River Plate vs. Racing: ficha del partido

River Plate vs. Racing Liga Profesional Argentina 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 25 de noviembre ¿Dónde? Estadio Monumental de Buenos Aires ¿ A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Fox Sports Premium (Argentina), ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega River Plate vs. Racing por la Liga Profesional Argentina 2021?

¿Dónde ver River Plate vs. Racing EN VIVO ONLINE GRATIS?

River Plate vs. Racing: ¿qué canal es ESPN en Perú?

¿Dónde ver River Plate vs. Racing vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el River Plate vs. Racing por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

¿En qué canal VER River Plate vs. Racing EN VIVO?

El duelo River Plate vs. Racing será transmitido por FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva este duelo.

¿Cómo VER Fox Sports Premium?: precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para así poder disfrutar de toda la emoción del fútbol argentino, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas en el país de la Albiceleste.

River Plate vs. Racing: ¿qué canal es Fox Sports Premium?

¿Cómo ver River Plate vs. Racing ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Racing por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Racing?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Racing debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

River Plate vs. Racing: alineaciones probables

River Plate : Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, David Martínez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino; Braian Romero y Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Racing : Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez, Fernando Prado; Aníbal Moreno o Tomás Chancalay, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz; Enzo Copetti y Lisandro López. Técnico: Fernando Gago.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Racing?

El lugar donde se disputará el River Plate vs. Racing por la jornada 22 de la Liga Profesional Argentina 2021 es el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.

¿Cómo ver el partido River Plate vs. Racing por la Copa Libertadores 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro River Plate vs. Racing EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.