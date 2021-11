Real Sociedad vs. Mónaco EN VIVO: ¿cómo seguir la TRANSMISIÓN del duelo por la Europa League?

Real Sociedad vs. Mónaco EN VIVO juegan HOY, jueves 25 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Luis II. El encuentro será válido por la quinta jornada de la Europa League y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de ESPN y vía streaming por Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de todas las incidencias a través de La República Deportes.

Real Sociedad vs. Mónaco: ficha del partido

Partido Real Sociedad vs. Mónaco ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 25 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Luis II ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Sociedad vs. Mónaco: la previa

Duelo de invictos. Real Sociedad y Mónaco disputarán uno de los compromisos más atractivos de la quinta jornada de la Europa League. Ambos se ubican en los primeros lugares de su grupo y, hasta el momento, no conocen la derrota.

La escuadra de Cesc Fabregas se mantiene en el primer lugar con ocho puntos y, de lograr un triunfo ante los españoles, aseguraría su clasificación a la siguiente instancia de la competición.

Por su parte, la Reala intentará dar el golpe como visitante para evitar disputar la ronda de los play-offs. En su última presentación, dejaron escapar una gran chance e igualaron 1-1 ante el Sturn, resultado que los posiciona en la segunda casilla con seis unidades.

Real Sociedad vs. Mónaco: tabla de posiciones del Grupo B

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. Mónaco por la Europa League?

En Perú, el duelo Real Sociedad vs. Mónaco se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Real Sociedad vs. Mónaco?

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Costa Rica: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia: DAZN

México: Fanatiz, Fox Sports 2

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

España: Movistar +

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Dónde VER EN VIVO Real Sociedad vs. Mónaco vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Real Sociedad vs. Mónaco ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Sociedad vs. Mónaco por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Real Sociedad vs. Mónaco?

El lugar donde se disputará el Real Sociedad vs. Mónaco por la jornada cinco de la fase de grupos de la Europa League es el Estadio Luis II, ubicado en Principado de Mónaco. El recinto cuenta con una capacidad para 18.523 espectadores.

Real Sociedad vs. Mónaco: historial