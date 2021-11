Duras críticas a la MNM: “No han encontrado la química, es un lastre para el equipo”

Pese a que ya están clasificados a los octavos de final de la Champions League, la prensa francesa ha criticado duramente al PSG tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por esta competición. Los medios locales han señalado que el conjunto de Mauricio Pochettino dejó una mala imagen en el Etihad Stadium y que no hubo “cohesión entre los centrocampistas y los atacantes”. Apuntaron en especial al tridente ofensivo conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé .

Por ejemplo, L’Equipe señaló que si bien el capitán de la selección argentina “generó el gol con un pase decisivo a Mbappé” e “inició algunas situaciones entre líneas”, aún está en debe y que “estamos en el derecho de esperar más del seis veces ganador del Balón de Oro. En la construcción del juego debe asumir algo más”.

Por otra parte, Francetvinfo arremetió contra el tridente MNM. “El fabuloso trío no ha encontrado la química. De momento, es un lastre para el equipo (...). Desde la llegada del entrenador argentino, no ha surgido ninguna identidad de juego (...). El PSG marca más fácilmente cuando los tres no están en el campo: cada 89 minutos cuando están juntos, frente al gol cada 36 cuando uno de ellos no está”.

Para Le Parisien, Lionel Messi recibió un puntaje de 3.5, pues tan solo se valoró el pase a Mbappé. “Es lo único que hay que destacar del partido de Messi en el Etihad”, añadieron. En cuanto a Neymar, criticaron su falta de recorrido durante los 90 minutos y el mano a mano errado ante Ederson cuando el marcador estaba empatado a uno. Finalmente Mbappé fue tildado como “casi invisible”.