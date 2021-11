El PSG de Messi, Neymar y Mbappé es un club de ‘figuritas’ que no brilla como equipo

A principio de temporada, cuando Nasser Al-Khelaïffi presentó a Lionel Messi, aseguró que esta vez iban por la máxima gloria del fútbol europeo: la Champions League. Acto seguido, le puso un ultimátum a Kylian Mbappé y señaló, además de reafirmar su posición de no cederlo, que el ‘Bondy’ no tenía motivos para abandonar el PSG, pues le habían traído al “mejor futbolista del mundo” y, junto a Neymar, iban a por todo . Pasaron más de tres meses y han recibido más criticas que elogios.

Sus mayores detractores son los diarios franceses, quienes apuntan a MNM y los catalogan como un “lastre” para el equipo. Pese a que clasificaron a los octavos de final de la máxima competencia europea, los parisinos cayeron como visitantes 2-1 ante el Manchester City y solo sumaron dos puntos fuera de casa, números más que alarmantes para un equipo plagado de estrellas y que debería imponer su estilo en cualquier cancha.

Lo que más se cuestiona de este tridente es que deambulan la cancha, no marcan ni mucho menos presionan a los defensores rivales. Esto se evidenció en el empate del Manchester City. Corría el minuto 61 cuando el seis veces Balón de Oro siguió con la mirada cómo los ciudadanos armaron la jugada previo al tanto de Raheem Sterling.

Secuencia del empate

Pero eso no fue todo, pues arriba, tanto Neymar como Kylian Mbappé, se dedicaron a mirar sin bajar a presionar a los mediocampistas. Rodri, quien se encontró en una inmejorable posición, pues nadie salió a marcarlo, sacó un centro para Walker. De inmediato, este metió un centro hacia el corazón del área y Sterling aprovechó para anotar el 1-1 momentáneo.

Detalles que pasan desapercibidos durante el encuentro debido al frenesí de todos los futbolistas, pero que son señalados por los principales medios deportivos. Por ejemplo, Francetvinfo aseguró que el tridente “ no ha encontrado la química. De momento, es un lastre para el equipo. (...) Desde la llegada del entrenador argentino, no ha surgido ninguna identidad de juego. (...) El PSG marca más fácilmente cuando los tres no están en el campo”.

No hay duda alguna de que, cuando están ‘enfuchados’, MNM es capaz de desbaratar a cualquier defensa rival y anotar bastantes goles. Sin embargo, el fútbol moderno también pide que los atacantes sean los primeros en marcador y apoyar al equipo. Puede que el PSG esté lleno de figuritas, pero hasta este momento, Mauricio Pochettino no ha encontrado un equipo y, así como va, difícilmente podrá lograr su primera Champions League.

