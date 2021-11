Previa Sporting Cristal vs. Alianza Lima: últimas noticias de la final de la Liga 1 Betsson

Con un solitario gol de Hernán Barcos, los blanquiazules se quedaron con la primera final. Ahora, Sporting Cristal vs. Alianza Lima se verán las caras este domingo 28 de noviembre por la segunda final de la Liga 1 Betsson 2021 en el Estadio Nacional. A continuación encontrarás toda la información acerca del duelo entre celestes e íntimos, como la hora, posibles alineaciones y la forma en llegan ambos conjuntos al Estadio José Díaz .

Este fin de semana se conocerá al campeón del torneo peruano. Los íntimos, que se impusieron en la ida gracias al tanto del ‘Pirata’ Barcos, saben que el segundo encuentro no será sencillo, sino todo lo contrario, ya que afrontarán el duelo con la rigurosidad que requiere. Por su parte, en Sporting Cristal están mentalizados en salir a buscar el gol desde el primer minuto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La final entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga 1 se llevará a cabo este domingo 28 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El canal encargado de transmitir el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima será GolPerú, señal exclusiva de Movistar. También podrás seguirlo vía streaming online en Star+.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Alianza Lima en Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuándo están las entradas Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El proceso de venta de entradas generales iniciará el próximo viernes 26 de noviembre a las 5.00 p. m. La ticketera Joinnus también se encargará de la venta de este tipo de boletos. Según indicó la FPF, el aforo del duelo de ida —del 30%— se mantendrá para esta segunda final.

Las entradas populares para las tribunas norte y sur tendrán un costo de 59 soles. Oriente lateral y central costarán 120 y 150 soles, respectivamente. Los precios para occidente lateral y central son de 200 y 250 soles, respectivamente, mientras que pullman tendrá un valor de 350 soles.