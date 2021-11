Palmeiras vs. Flamengo: horarios y canales para ver la final de la Libertadores

Palmeiras y Flamengo se verán las caras este sábado 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, por la gran final de la Copa Libertadores 2021. El minuto a minuto del partido con fotos y videos de los goles lo podrás ver en La República Deportes. A continuación, revisa los horarios, canales y alineaciones del infartante juego entre los clubes brasileños.

Ambos equipos están en los primeros puestos de la tabla de posiciones del Brasileirao, el Mengão segundo y el Verdão, tercero; el líder del torneo es Atlético Mineiro. Los conjuntos finalistas vienen disminuidos físicamente porque ambos disputaron tres choques en menos de siete días, el último fue el martes 23 y eran enfrentamientos pendientes .

El elenco que dirige Abel Ferreira solamente ha perdido un solo duelo en todo el campeonato y fue en la fase de grupos, el cual compartió con Universitario de Deportes. En esta etapa, el Alviverde cayó 4-3 en la penúltima jornada del grupo A ante Defensa y Justicia en São Paulo, Brasil.

Sin embargo, desde aquella fecha no ha caído y en la etapa de eliminación directa se ha mantenido invicto con cuatro triunfos y dos empates. Su primera rival fue la Universidad Católica; después, le tocó medirse ante Sao Paulo. En semifinales, se enfrentó al favorito del certamen, Atlético Mineiro, a quien consiguió eliminar por gol de visita, pues igualó 0-0 y luego 1-1 de visita.

Palmeiras y Flamengo disputaran la final de la Copa Libertadores. Foto: CONMEBOL LIBERTADORES

Por su parte, Flamengo fue otro de los principales candidatos a coronarse campeón de América desde antes que empezara la Libertadores. El conjunto rojinegro no ha perdido ni una sola vez en toda la copa; acumula en total nueve victorias y tres empates, estos conseguidos en la etapa grupal.

En los play-off, el Fla primero venció 5-1 en el marcador global al Halcón en octavos de final; luego, aplastó 9-2 en total a Libertad de Paraguay y en semifinales se deshizo del duro Barcelona SC tras ganar por 4-0 al final. Gabriel Barbosa, la gran figura del cuadro entrenado por Renato Gaúcho, es el goleador del torneo con seis tantos, al igual que Hulk de Mineiro y Rony de Palmeiras.

PUEDES VER: Hincha buscó ingresar al bus de Flamengo por el techo para mandar mensaje de aliento

Palmeiras vs. Flamengo: ficha de la transmisión

Palmeiras vs. Flamengo Copa Libertadores 2021 ¿Cuándo juegan? Sábado 27 de noviembre ¿Dónde? Estadio Centenario de Montevideo ¿ A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021?

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver Palmeiras vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Palmeiras vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Palmeiras vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus y ver el Palmeiras vs. Flamengo debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox; también, tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones probables

Palmeiras : Weverton; Rocha, Luan, Gómez, Renan, Piquerez; Veiga, Felipe Melo, Danilo; Dudú y Rony.

Flamengo : Alves; Isla, Caio, Luis, Filipe Luis; Arao, Pereira; Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique; y Gabriel Barbosa.

¿Dónde se jugará el partido de Palmeiras vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.

¿Cómo ver el partido Palmeiras vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2021?

Si quieres VER la transmisión de la contienda Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.