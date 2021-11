Lionel Messi sobre Diego Maradona a un año de su muerte: “Es como de no creer”

Este jueves 25 de noviembre se cumple un año de la partida de Diego Armando Maradona. Fecha especial no solo para los argentinos, quienes tienen al ‘Pelusa’ como ídolo, sino también para los amantes del fútbol mundial y en especial para Lionel Messi, a quien dirigió en la Albiceleste durante el Mundial Sudáfrica 2010. A un año de su fallecimiento, el delantero del PSG aún se muestra incrédulo.

En entrevista con Marca, Lionel Messi aseguró que es “extraña” la sensación de no tener a Maradona en vida. “ Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años vuelve a ser campeones. La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer ”, señaló.

El capitán de la selección argentina siguió hablando sobre el deceso de quien es considerado como ‘D10S’. “Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él”, finalizó.

Mensaje de Messi

Un año atrás, el exjugador del FC Barcelona usó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje por la partida de Diego Maradona. “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, escribió y compartió una fotografía suya junto con el ‘Pelusa’.