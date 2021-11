Juan Romagnoli se despide de Cienciano: “Hoy se ha cumplido una etapa que jamás olvidaré”

Cienciano clasificó para la Copa Sudamericana 2022 tras una buena temporada en la Liga 1 Betsson. Sin embargo, acaba de sufrir la salida de otro de sus jugadores más importantes durante la temporada anterior. Se trata de Juan Romagnoli, quien se despidió del club cusqueño en sus redes sociales.

“Cuando llegué en julio de 2019, nada me hacía pensar que en Cusco pasaría los mejores momentos de mi vida como futbolista profesional. Hoy se ha cumplido una etapa que jamás olvidaré. Me voy conmovido y emocionado. Dije que en Perú solo jugaría en Cienciano, y me hace feliz haber cumplido mi palabra”, escribió el volante.

Por su parte, el ‘Papá' también publicó un sentido mensaje para el argentino y le agradeció por su entrega. “¡Gracias por todo, ‘Roma’! Clave para lograr el ascenso y el retorno a la Sudamericana. Juan Romagnoli emprenderá un nuevo rumbo en su carrera futbolística y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. ¡Éxitos y bendiciones!”.

Romagnoli llegó al club imperial en el 2019 y consiguió el título de la Liga 2 en aquel año. En estas tres temporadas, jugó 49 encuentros, anotó 19 goles y realizó cinco asistencias.

Altas y bajas de Cienciano para el 2022

El cuadro imperial también sufrió la partida de Abdiel Ayarza, quien fue uno de sus mejores jugadores en el 2021. El panameño dejó el cuadro rojo y fichó por Cusco FC. Además, se confirmó la salida de Jorge Molina y Daniel Ferreyra para la próxima temporada.

Por otro lado, Cienciano contrató a Pablo Lavandeira, Patrick Zubczuk, Carlos Beltrán, Ítalo Espinoza y Paolo Fuentes para la Liga 1 Betsson y la Copa Sudamericana. Asimismo, Adrián Ugarriza, Koichi Aparicio, Juniors Barbieri y Kevin Sandoval renovaron su vínculo con el ‘Papá'.