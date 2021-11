Marko Ciurlizza sobre la final nacional: “Ojalá Alianza Lima pueda conseguir el título”

En la previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Marko Ciurlizza, exjugador blanquiazul, se refirió a cómo será la vuelta de la final nacional este domingo. Además, Ciurlizza manifestó que la diferencia es muy corta y que lo peor que pueden hacer los íntimos es confiarse o relajarse.

El exfutbolista declaró en Radio Ovación que los dirigidos por Carlos Bustos consiguieron el primer resultado ante un rival muy complicado. “Han dado el primer paso ante un rival que en el año se les hizo complicado, pero felizmente se pudo ganar la primera final y la segunda creo que será un partido muy parecido, con Alianza buscando contragolpear. Cristal tiene muy buen equipo, buenos jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de finales”, inició.

“Es equitativo, son estilos. Cristal ya hace tiempo juega a lo de siempre, tiene jugadores importantes de mitad de cancha para adelante. Alianza tiene transiciones rápidas y prioriza el cero en su arco. Eso ha sido importante en lo que consiguió el ‘profe’ Bustos. Todos los estilos se respetan”, agregó en referencia a los diferentes estilos de juego entre ambos equipos.

Sobre los arbitrajes, manifestó que no cree que se perjudique a un equipo intencionalmente. Asimismo, el exintegrante del plantel de Alianza Lima mencionó cuál es el encuentro que perfila para el día domingo: “Veo una final cerrada, con dos equipos que van a pelear mucho. Ojalá Alianza pueda conseguir el título”.

Respecto a los jugadores experimentados de la actual plantilla, Marko dijo: “Desde Flavio (Maestri), Alianza no tenía un ‘9′ de esa jerarquía y de esas características, en lo que te puede dar no solo con el gol sino en asociarse con los compañeros y Barcos ha sido un valor importante en la campaña por lo que trasmite dentro y fuera del campo”.