Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal EN VIVO: juegan HOY por la Copa Perú 2021

Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal EN VIVO se miden en el Estadio San Marcos por la semifinal de la Copa Perú Excepcional 2021. El cotejo se jugará desde las 2.00 p. m. y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará acerca de las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final al término del encuentro.

Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal: ficha del partido

Partido Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 25 de noviembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal?

En Perú, el choque Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal se llevará a cabo a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para seguir el duelo desde otros países de la región.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miamim Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Sale el segundo finalista de la Copa Perú 2021. Luego de unas llaves previas que ambos supieron resolver sin problemas, Alfonso Ugarte de Puno y Credicoop San Cristóbal de Moquegua se medirán en un duelo donde solo el vencedor podrá seguir soñando con pelear por un cupo para la Liga 1 2022.

El equipo de la franja se impuso 3-1 a Los Caimanes con anotaciones de Elvis Payé (artillero del certamen), Manuel Olaya y César Medina. Los puneños tienen el gran anhelo de volver a la máxima categoría del fútbol peruano luego de tres décadas de ausencia.

El cuadro moqueguano, por su parte, accedió a esta semifinal tras golear 5-0 a un frágil Deportivo Maristas. Jankarlo Chirinos fue la figura al marcar un doblete, mientras que Jairo Monsalvo, Percy Paz y Yeison Vinces también aportaron con tantos para el triunfo.

Alfonso Ugarte y Credicoop San Cristóbal jugarán por segunda vez en menos de diez días. Por la última jornada de la Fase 5, el resultado entre ambos fue empate 0-0, con lo cual desaprovecharon su oportunidad de llegar de forma directa a la final y le cedieron el pase al ADT.

¿Qué canal transmite Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal?

En territorio peruano, el partido Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal será televisado por la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de transmisión de la Copa Perú Excepcional 2021.

¿Dónde sintonizar Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal vía DirecTV Sports?

Si deseas ver el duelo Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal desde la señal de DirecTV Sports, debes sintonizar los canales 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4K) de tu operador de TV por cable o satélite DirecTV.

¿Cómo seguir Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión de Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte del desarrollo del cotejo desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juega Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal?

El escenario de este enfrentamiento Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo perteneciente a la casa de estudios del mismo nombre, ubicado en el Cercado de Lima.

Pronóstico de Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal

Las previsiones de las casas de apuestas para esta semifinal Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Cristóbal le dan al conjunto moqueguano el favoritismo por muy poco margen. Su victoria paga 2,44 en promedio, frente a los 2,64 del triunfo puneño y los 3,17 del empate.