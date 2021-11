A un año de la muerte de Maradona, ¿por qué nunca le dieron el Balón de Oro?

Hoy se cumple un año de la partida del astro del fútbol Diego Armando Maradona, quien por 22 años jugó en los clubes Júniors, Boca, Barça y Nápoles, además de coronarse campeón con Argentina en el Mundial de México 1986 y subcampeón en el de Italia 1990. Pese a ello, en toda su trayectoria, Maradona no obtuvo un Balón de Oro por parte del France Football por sus méritos. ¿Cuál fue la razón? Simplemente la reglamentación del premio durante la década de los 80 no lo permitía.

¿Por qué nunca le dieron el Balón de Oro a Maradona?

La revista francesa France Football creó el Balón de Oro en 1956 para reconocer al mejor jugador europeo del año que hubiese tenido participación a nivel internacional. Y la razón por la que Maradona no lo recibió es porque la reglamentación del premio, durante los años ochenta, no permitía que jugadores no europeos lo recibieran.

Pese a que obtuvo un Balón de Oro por parte la Fifa por su desempeño en la Copa Mundial de 1986, ese no era del France Football, quien en 1995 le entregó un Balón de Oro Honorífico por su trayectoria para compensarlo.

¿Qué pasó con esos dos trofeos?

Diego Maradona no pudo disfrutarlos mucho. El honorífico se perdió en el incendio de 2014 en la casa de la familia del jugador en el barrio porteño de Villa Devoto. Pero con motivo de su 60 cumpleaños, en una entrevista para France Football, consiguió, al parecer, que la revista le entregara una réplica.

Mientras la del mundial de 1986 desapareció en 1989, cuando un grupo de delincuentes relacionados con la Camorra italiana (organización criminal) asaltó el Banco de Nápoles, lugar elegido por Maradona para guardar algunas de sus piezas más preciadas, como ese Balón de Oro mundialista, del que se dice fue fundido para hacer lingotes de oro.

¿Cuándo cambiaron las reglas del Balón de Oro?

En 1995 hubo un cambio en las normas del Balón de Oro para permitir que también sean escogidos futbolistas internacionales solo sí pertenecen a un club de Europa. Luego, en 2007, las reglas se modificaron otra vez para que futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pudieran ser elegidos.