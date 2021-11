Ver Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira EN VIVO ONLINE vía Win Sports+ por la Copa Colombia

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira EN VIVO juegan a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana por la vuelta de la final en la Copa Colombia 2021. El cotejo se disputará en el estadio Hernán Ramírez Villegas y será transmitido por el canal Win Sports+. (Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira ONLINE INTERNET) Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y conoce los onces titulares, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final al término del duelo.

Atlético Nacional vs. Pereira: APUESTAS

Apuestas Pereira empate Atlético Nacional betsson 3.10 3.10 2.30 bet365 3.20 3.00 2.20 1xbet 3.11 3.28 2.26 doradobet 3.10 3.20 2.20

¿Cómo quedó la final ida de Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira?

Nacional tiene una gran ventaja sobre Pereira FC, ya que en la primera final golearon 5-0 al club aurirrojo. Para el duelo de vuelta, la Máquina Verde irá para liquidar las ilusiones de sus rivales en la Copa Colombia.

Atlético Nacional vs. Pereira: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira ¿Cuándo juegan? HOY, 24 de noviembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Hernán Ramírez Villegas ¿En qué canal? Win Sports

Atlético Nacional vs. Pereira: posibles alineaciones

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Nelson Palacio, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque. DT: Alejandro Restrepo.

Deportivo Pereira: Santiago Castaño; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Flórez; Jhonny Vásquez, Maicol Medina; Wilfrido de La Rosa, Bryan Castrillón, Henry Rojas; José Adolfo Valencia. DT: Alexis Márquez.

¿Cuál es el horario del Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira por la Copa Colombia?

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira se verán las caras por la segunda final de la Copa BetPlay 2021 desde la 8.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Hernán Ramírez Villegas este miércoles 24 de noviembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Nacional vs. Pereira FC?

La transmisión oficial del Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira estará a cargo de Win Sports, canal exclusivo que transmite el fútbol colombiano. Conoce qué canales sintonizar.

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo seguir Atlético Nacional vs. Pereira ONLINE GRATIS?

Si deseas ver la final de vuelta de la Copa Colombia Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, la cual transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan Atlético Nacional vs. Pereira?

El escenario para esta segunda final Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira será el estadio Hernán Ramírez Villegas, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.