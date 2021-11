Tarjeta Roja: mira la transmisión en vivo de Inter vs. Shakhtar por Champions League

Inter vs. Shakhtar se juega en vivo vía Tarjeta Roja hoy, miércoles 24 de noviembre, por la fecha 5 de Champions League. El partido por el Grupo D tendrá lugar en el San Siro, y se podrá ver por ESPN y Star+ a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). Los italianos se juegan la vida en este enfrentamiento. Para alcanzar el primer lugar y clasificar directamente a octavos de final, deben vencer a los ucranianos, quienes ya perdieron toda oportunidad de avanzar en la fase .

Con siete puntos, los de Simone Inzagui están en el segundo lugar del grupo, y están solo a dos unidades del líder: Real Madrid. Para el choque de hoy, Inter no contará con el chileno Alexis Sánchez. El atacante se lesionó jugando con su selección en las eliminatorias de Sudamérica.

¿A qué hora juegan Inter vs. Shakhtar?

En Perú, el Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk se podrá sintonizar desde las 12.45 p. m.. Consulta la guía de horarios y canales para otros países de la región.

Costa Rica: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Inter vs. Shakhtar?

En toda Latinoamérica, ESPN y Star+ serán las señales internacionales encargadas de transmitir el Inter vs. Shakhtar , mientras que en España se emitirá a través de LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Inter vs. Shakhtar EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Inter vs. Shakhtar por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Inter vs. Shakhtar en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Inter vs. Shakhtar

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Inter vs. Shakhtar

Inter de Milán : Samir Handanović; Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Arturo Vidal, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Edin Džeko.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.