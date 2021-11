Manchester City vs. PSG por Star Plus: hora del partido de la Champions League

Manchester City vs. PSG EN VIVO se enfrentarán este miércoles 24 de noviembre, desde las 3.00 p. m. en territorio peruano. El duelo se desarrollará en el Etihad Stadium en el marco de la jornada 5 del Grupo A de la Champions League.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de Star Plus ONLINE por INTERNET. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol europeo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Manchester City vs. PSG: historial

Ambas escuadras se han enfrentando en seis oportunidades hasta el momento. De este total de partidos, los ciudadanos llevan la delantera con tres triunfos, dos empates y una derrota. La última vez que se cruzaron fue este año en la presente edición de la Liga de Campeones, en la que PSG se impuso en casa 2-0 con goles de Idrissa Gueye y Lionel Messi.

¿A qué hora juega Manchester City vs. PSG?

En Perú, el duelo Manchester City vs. PSG se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Cómo ver Manchester City vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el sss vs. sss?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. PSG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Precios de Star Plus en Perú

Estos son todos los paquetes para disfrutar el duelo Manchester City vs. PSG por la plataforma de Star Plus.