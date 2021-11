Johan Fano sobre Gianluca Lapadula: “En Colombia lo comparan conmigo por la entrega”

Johan Fano, exfutbolista de la selección peruana, viene atravesando un gran momento en su vida profesional. Este último fin de semana debutó como DT de las Águilas Doradas del fútbol colombiano y obtuvo un triunfo ante Independiente de Santa Fe. Tras este resultado, fue entrevistado y reveló que en Colombia es comparado con Gianluca Lapadula.

El ‘Gavilán’ habló para un medio peruano y resaltó que la prensa cafetera encuentra similitudes en el estilo de juego del ‘Bambino’ con el exfutbolista.

“Muchos periodistas acá en Colombia lo comparan conmigo, en la época que yo jugaba, por la entrega, por el sacrificio, por pelear cada balón, por las diagonales, por la fortaleza anímica. Lo más importante es que él le está siendo útil a la selección y eso está bien”, manifestó Johan Fano para Willax.

PUEDES VER: Paolo Guerrero habría iniciado negociaciones con Boca Juniors según medio brasileños

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima y Universitario señaló que el rendimiento de Gianluca Lapadula ha sido trascendental en la selección peruana.

“Hoy por hoy, me parece que su rendimiento ha sido importante. Le ha caído bien al grupo”, dijo el DT de las Águilas Doradas de la Liga BetPlay.

Periodista de Televisa revela que la FPF se contactó con Juan Reynoso

Carlos Córdova, periodista de Televisa, asegura que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con Juan Reynoso, actual DT de Cruz Azul.

“De una conversación que tuve con Juan Reynoso, pude conocer que desde la selección peruana se acercaron a él hace alrededor de tres jornadas de eliminatorias cuando las cosas no iban muy bien. Pero la situación no llegó a más, no hubo ofrecimiento directo”, precisó.