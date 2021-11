Renato Tapia sobre renovar con el Celta: “No me quita el sueño; tengo contrato hasta 2024″

Luego de descansar el último fin de semana frente al Villarreal por sanción, Renato Tapia vuelve este sábado 27 de noviembre contra el Deportivo Alavés. El volante de la selección peruana evaluó en conferencia de prensa el presente que atraviesa en la escuadra de Balaídos, en la Blanquirroja, y aspectos personales como su renovación con el equipo de Vigo.

“Las fechas triples nos han pasado factura a todos. Uno lo quiere jugar todo, pero necesitaba descansar. Lo aproveché en esas semanas que tuve de recuperación y pude pensar en otras cosas que no son fútbol. Me siento muy bien. Ese pequeño descanso me vino muy bien”, señaló en primera instancia Renato Tapia.

Sobre renovar con el Celta, Renato expresó que es una “ilusión” continuar con los de Balaídos. “Para mí es una ilusión continuar. Aquí llevo poco más de un año, pero muy intenso. Aquí he encontrado mi lugar en el fútbol, donde mejor me siento en todos los aspectos. No me quita el sueño renovar o no; tengo contrato hasta el 2024. Ojalá se pueda seguir”.

Renato Tapia mantiene la ilusión de llegar a Qatar 2022

“La ilusión nunca se fue. Somos un grupo que ha ido creciendo conforme a las fechas. Nos faltan cuatro partidos muy intensos y se pueden sacar buenos resultados. La ilusión está intacta y (vamos) a tratar de ganar todos los puntos posibles”, manifestó el centrocampista de la Bicolor.

Por otra parte, el mediocampista de la selección peruana se refirió a la final nacional de la Liga 1 Betsson y no ocultó su favoritismo por el conjunto blanquiazul.

“Sí, están lindas estas finales. La verdad que tengo mucho cariño por Cristal, porque me abrió las puertas en divisiones menores, aunque haya sido un par de años, pero todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza y que voy a Alianza a muerte”, declaró el pasado martes para el programa Amigos del Fútbol.