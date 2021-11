Real Madrid vs. Sheriff con Gustavo Dulanto EN VIVO: hora y canal de transmisión por Champions League

Real Madrid vs. Sheriff se juega hoy, 24 de noviembre, por la quinta jornada de la UEFA Champions League. El encuentro será en el Sheriff Stadion y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Real Madrid vs. Sheriff: previa del partido

El recuerdo sigue latente. Sheriff logró una victoria histórica en el Santiago Bernabéu por 1-2. Fue un triunfo que recorrió el mundo. No obstante, este miércoles, los merengues van a Moldavia en busca de su revancha ante el equipo liderado por Gustavo Dulanto.

Carlos Ancelotti va con su mejor plantel para intentar ganar y asegurar su pase a la siguiente ronda: octavos de final, además de quedarse con el primer lugar del grupo a falta de una fecha. Karim Benzema y Vinicius Junior apuntan a ser titulares esta tarde.

Por su parte, los locales saldrán con ganas de dar otro nuevo golpe a los merengues para continuar con sus aspiraciones de permanecer en el torneo. Se ubican terceros con seis puntos y están a tres unidades de alcanzar a los líderes. En la última jornada, enfrentarán al Shakhtar.

Real Madrid vs. Sheriff: historial de partidos

Real Madrid vs. Sheriff: rol arbitral

Szymon Marciniak (Polonia) - Árbitro principal

Paweł Sokolnicki (Polonia) - Árbitro asistente 1

Tomasz Listkiewicz (Polonia) - Árbitro asistente 2

Tomasz Musiał (Polonia) - Cuarto árbitro

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) - VAR

Krzysztof Jakubik (Polonia) - Asistente VAR.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sheriff?

En horario peruano, el choque Real Madrid vs. Sheriff se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m

México: 2.00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Sheriff?

El duelo Real Madrid vs. Sheriff será transmitido en territorio peruano desde la señal de ESPN 2 y Star Plus, canales que cuentan con los derechos televisivos de grandes competencias, como la UEFA Champions League. Consulta la guía de canales para ver el encuentro desde el extranjero.

Perú: ESPN 2 Sur y Star Plus

Colombia: Star Plus

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2 Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN 2 Sur y Star Plus

Ecuador: Star Plus

Estados Unidos: Paramount+, PrendeTV

Venezuela: Star Plus

Argentina: ESPN 2 Sur y Star Plus

Chile: ESPN 2 Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN 2 Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports 3

Reino Unido: BT Sport App.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Sheriff EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sheriff ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Real Madrid vs. Sheriff por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Sheriff?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Sheriff, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Real Madrid vs. Sheriff?

El escenario escogido para este compromiso entre Real Madrid vs. Sheriff será el Sheriff Stadion, casa deportiva localizada en Moldavia que cuenta con una capacidad para más de 12.000 espectadores.

Real Madrid vs. Sheriff: los pagos de las casas de apuestas

Gana Real Madrid Empate Gana Sheriff Betsson 1.23 6.50 13.50 Inkabet 1.22 6.75 12.00 Doradobet 1.25 6.67 11.00 Meridianbet 1.23 6.76 10.94 Te apuesto 1.18 6.00 9.75

Real Madrid vs. Sheriff: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Sheriff: Athanasiadis; Cristiano, Arboleda, Dulanto, Costanza; Addo, Thil, Kolovos, Castañeda; Bruno y Traoré.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Sheriff: próximos partidos

07.12.21 | Real Madrid vs. Inter Milan - 3.00 p. m. (hora Perú).

07.12.21 | Shakhtar vs. Sheriff - 3.00 p. m. (hora Perú).

Grupo D - Champions League 2021-2022