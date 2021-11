Agente de Gareth Bale: “Los aficionados del Real Madrid han sido repugnantes con él”

Gareth Bale no ha tenido continuidad con el Real Madrid esta temporada. Ante ello, muchos aficionados del cuadro español han criticado fuertemente al galés. Jonathan Barnett, representante del jugador, se refirió a este tema y señaló que los hinchas madridistas han sido injustos con el atacante.

“Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Lo ha ganado todo y se han comportado mal con él” , indicó durante el Primer Encuentro de Agentes Europeos.

Además, manifestó que ‘el Expreso de Cardiff’ se encuentra contento en el conjunto blanco y que no tiene problemas con el entrenador Carlo Ancelotti. “Le gusta mucho el Real Madrid y su relación con Carlo Ancelotti es fantástica”.

Finalmente, habló sobre el estado actual de Bale. “Está bien. Por desgracia volvió a lesionarse pero estará bien, estará jugando pronto”.

Real Madrid ganó a Sheriff en la Champions League

Real Madrid goleó 3-0 al Sheriff por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. Los goles de los galácticos los convirtieron David Alaba, Toni Kroos y Karim Benzema.

Con este resultado, el club merengue clasificó a la siguiente etapa del torneo y es el puntero del grupo D con 12 unidades. En la próxima jornada, los españoles enfrentarán al Inter de Milán para definir quien se queda con el primer lugar de la serie.