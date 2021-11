Raúl Ruidíaz confirma su salida del Seattle Sounders para la próxima temporada

Raúl Ruidíaz no continuará en el Seattle Sounders en el 2022. El delantero nacional publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que se despidió del club estadounidense y agradeció a los hinchas por todo el cariño que le dieron desde su llegada.

“Esta temporada no ha sido fácil, ni la mejor para mí, ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré ”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ruidíaz llegó al Seattle en el 2018 procedente del Monarcas Morelia. En total, disputó 96 partidos con el cuadro verde y anotó 61 goles. Además, asistió en 10 ocasiones.

Raúl Ruidíaz podría volver a la Liga MX

Hasta el momento, no se sabe cuál será el próximo destino del atacante. Sin embargo, en los últimos días, los medios mexicanos señalaron que Cruz Azul de México habría realizado una oferta formal por la ‘Pulga’. Estos rumores se acrecentaron debido a la buena relación que tiene con Juan Reynoso, actual técnico de la Máquina Cementera.

Esta podría ser su segunda experiencia en la Liga MX, ya que jugó en Monarcas Morelia entre el 2016 y el 2018. En este club, la ‘Pulga’ anotó 41 tantos en 73 partidos y fue elegido el mejor jugador del torneo mexicano en el 2017.