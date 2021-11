PSG vs. Manchester City EN VIVO: cómo y dónde ver el partido por Champions League 2021-22

PSG vs. Manchester City se miden EN VIVO en partido por la fecha 5 del Grupo A de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 24 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ y ESPN a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Etihad Stadium (Manchester). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del PSG vs. Manchester City EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+ y ESPN. En el minuto a minuto encontrarás formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Messi, Neymar, Mbappé y más.

Manchester City y el Paris Saint Germain están cerca de alcanzar los octavos de final de la Champions League, lo que le da un contexto de altísimo nivel a este choque entre dos pesos pesados que se jugará en el Etihad Stadium, correspondiente al Grupo A de la competición.

Una victoria para los Citizens les garantizaría terminar en la cima del grupo. Asimismo, tendrán sed de venganza después de su derrota por 2-0 en París en septiembre, en la que además fue su primera derrota ante este rival (ganados 3, empatados 2).

Después de un comienzo invicto en la fase de grupos, el PSG solo necesita igualar el resultado de Brujas para sellar su lugar en los octavos de final.

Ya acumula 11 puntos de ventaja en la cima de la Ligue 1, lo que significa que pueden enfocarse con todo en buscar un triunfo en este choque, al mismo tiempo que intentará extender una racha de siete partidos invicto (ganados 5, empatados 2).

PUEDES VER: FC Barcelona empató de local con Benfica y peligra su clasificación a octavos de la Champions League

PSG vs. Manchester City EN VIVO: ficha del partido

Partido PSG vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Etihad Stadium ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+ y ESPN

PSG vs. Manchester City EN VIVO: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva; Phil Foden, Raheem Sterling y Gabriel Jesús

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Juan Bernat; Idrissa Gana Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti; Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

PSG vs. Manchester City EN VIVO: así marchan en la tabla del Grupo A

¿A qué hora juegan PSG vs. Manchester City EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m

México: 2.00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver PSG vs. Manchester City EN VIVO?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Francia: Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ France

Alemania: Servus TV, DAZN

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Mediaset Infinity, NOW TV

México: HBO Max

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: Star+, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 4 Portugal

Qatar: beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Emiratos Árabes Unidos: beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Reino Unido: BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: Univision, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Cómo ver PSG vs. Manchester City EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Manchester City?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.