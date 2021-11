Rodrigo de Paul sobre el Mundial Qatar 2022: “Messi se lo merece más que nadie”

A pocas horas de disputar un crucial partido ante el AC Milan por la fecha 5 del grupo B de la Champions League, Rodrigo de Paul se ha convertido en uno de los mejores fichajes del Atlético de Madrid y se ganó su titularidad en la selección argentina. El jugador brindó un entrevista al Diario AS para referirse a su compañero Lionel Messi y la importancia que tendría levantar la Copa del Mundo.

“No solo para Messi, para todo un país que vive con más momentos de tristeza que de felicidad. Las cosas no se hacen bien y el fútbol es ese cable a tierra, ese momento de felicidad de gente a la que le gusta llegar a fin de mes, que vive en una vorágine que no es fácil. Sería increíble si le podemos regalar una copa del Mundo. Y sí, Messi se la merece más que nadie. Es el mejor de todos los tiempos. Hay gente que lo justifica diciendo que no tiene esa copa. Ojalá pueda tenerla y culminar su carrera”, puntualizó.

Argentina igualó ante Brasil en la última jornada de las eliminatorias y aseguró su pase a Qatar 2022. Foto: AFP

Por otra parte, el futbolista de 27 años ha sido uno de los elementos que logró una rápida adaptación al equipo de Diego Simeone y su experiencia en el fútbol italiano será un buen aporte con miras a su próximo compromiso. Al respecto, el volante enfatizó en lo complicado que será medirse ante el cuadro rossonero.

“La verdad que al Milan le conozco bien, lo he enfrentado muchísimo. Todos los partidos hasta ahora son como finales. (...) Es verdad que es un partido sumamente importante. Vamos a por los tres puntos para depender de nosotros en el último partido. Este equipo ha dado muchas muestras de carácter, personalidad y de cómo se juegan estos partidos”, detalló.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. AC Milan?

Atlético de Madrid vs. AC Milan se medirán HOY, miércoles 24 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Wanda Metropolitano por la fecha 5 del grupo B de la Champions League.

Atlético de Madrid vs. AC Milan: tabla de posiciones grupo B