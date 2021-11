ExDT de Binacional: “El presidente me dijo que la aspiración era ganar la Libertadores del 2023″

Deportivo Binacional tuvo un final desastroso en la Liga 1 Betsson 2021. El cuadro de Juliaca terminó descendiendo a la segunda división del fútbol peruano luego de perder en la revalidación, por penales, ante el conjunto de Carlos Stein. A lo largo de la presente temporada, el Poderoso del Sur tuvo cinco entrenadores, entre ellos Rubén Darío Insúa.

El argentino contó en una entrevista para un programa deportivo peruano que el presidente de la institución de Juliaca tenía pensado ser campeón nacional en el 2021 y ganar la Copa Libertadores del 2023. Su estadía duró apenas tres semanas y reveló el por qué decidió irse.

“Estuve 3 semanas nada más, cuando me había llamado el presidente del club me dijo que la aspiración del club este año era ganar el título y ganar la Copa Libertadores 2023″, mencionó Rubén Darío Insúa para el programa La entrevista.