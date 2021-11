TRANSMISIÓN Independiente vs. Boca Juniors EN VIVO: mira aquí el partido por la Liga Profesional Argentina

Independiente vs. Boca Juniors EN VIVO juegan este miércoles 24 de noviembre por la fecha 22 de la Liga Profesional Argentina en el Libertadores de América. El duelo entre el xeneize y el rojo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 (hora argentina) y será televisado por la señal Fox Sports Premium (Argentina), ESPN 2 y Star Plus (resto de Sudamérica). Podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS de este choque a través de la cobertura especial de La República Deportes.

Independiente vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Independiente vs. Boca Juniors Fecha Miércoles 23 de noviembre Hora 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 (hora argentina) Canal Fox Sports Premium (Argentina), ESPN 2 y Star Plus (resto de Sudamérica) Estadio Libertadores de América

Independiente vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas González, Carlos Benavidez, Domingo Blanco; Andrés Roa, Alan Velasco y Silvio Romero.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Agustín Sández; Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Eduardo Salvio y Norberto Briasco.

¿A qué hora juegan Independiente vs. Boca Juniors?

En horario peruano, el choque Independiente vs. Boca Juniors se disputará desde las 7.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Independiente vs. Boca Juniors EN VIVO?

Argentina: TNT Sports, Fox Sports Premium

Bolivia: Star+, ESPN2

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports Web, Star+

Chile: Star+, ESPN2

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: Star+, ESPN2

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: Star+, ESPN2

Perú: Star+, ESPN2

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN2

Venezuela: Star+, ESPN2

¿Dónde ver Independiente vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Independiente vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Independiente vs. Boca Juniors?

El estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini será el escenario donde Independiente y Boca Juniors jugarán el partido correspondiente por la jornada 22 de la Liga de Fútbol Profesional. El recinto deportivo es propiedad del Club Atlético Independiente y tiene capacidad para 42.069 espectadores.

Independiente vs. Boca Juniors: últimos enfrentamientos

Independiente vs. Boca Juniors: árbitros del partido

Árbitros Independiente vs. Boca Juniors Juez principal Pablo Echavarría Primer asistente Lucas Germanotta Segundo asistente Diego Verlotta Cuarto árbitro Yael Falcón Pérez

Tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina