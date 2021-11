Alajuelense vs. Guadalupe EN VIVO ONLINE: juegan HOY por la Liga Promerica 2021

Alajuelense vs. Guadalupe EN VIVO HOY se enfrentan este miércoles 24 de noviembre por la fecha 21 de la Liga Promerica a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. (ver Alajuelense vs. Guadalupe por INTERNET) El duelo entre ambos equipos costarricenses será televisado EN DIRECTO por la señal de FUTV. Para que no te pierdas este encuentro puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Alajuelense vs. Guadalupe: ficha del partido

Partido Alajuelense vs. Guadalupe ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Costa Rica), 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Alejandro Morera Soto ¿En qué canal? FUTV

Alajuelense vs. Guadalupe: APUESTAS

Apuestas Alajuelense empate Guadalupe betsson 1.38 4.75 7.00 bet365 1.36 4.50 6.50 1xbet 1.38 4.94 7.10 doradobet 1.36 4.80 7.00

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Guadalupe?

El partido Alajuelense vs Guadalupe se llevará a cabo desde las 10.00 p. m. (horario peruano). Revisa aquí desde qué hora seguir el encuentro en otros países de la región.

Perú: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (viernes 17).

¿Qué canal transmite Alajuelense vs. Guadalupe?

En territorio costarricense, la transmisión del partido Alajuelense vs. Guadalupe estará a cargo de FUTV, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de encuentros en la Liga Promerica.

¿Dónde ver Alajuelense vs. Guadalupe vía FUTV?

Este duelo podrás seguirlo por FUTV y deberás poner los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga:

Satélite

Claro TV: canal 40 (SD) y 640 (HD)

Tigo Satelital: canal 15 (SD) y 728 (HD)

Sky (Costa Rica, México, Guatemala, Panamá): canal 557 (SD) y 1557 (HD)

Plus TV: canal 16 (SD).

Cable

Cabletica: canal 17 (analógico), 102 (SD) y 711 (HD)

Telecable: canal 52 (analógico), 224 (SD) y 774 (HD)

Tigo: canal 44 (analógico), 16 (SD) y 728 (HD)

Kölbi TV: canal 14 (analógico), 1370 (SD) y 2600 (HD)

Cable Santos: canal 22 (analógico), 150 (SD) y 720 (HD)

Coopelesca: canal 16 (analógico) y 407 (digital)

Coope Alfaro Ruiz: canal 8 (analógico), 129 (SD) y 601 (HD)

Cable Centro: canal 24

SuperCable: canal 10

CoopeGuanacaste: canal 407

Cableplus: canal 53

Cablevisión Occidente: canal 12

Cable Cartago: canal 300

Cable Caribe: canal 34

Cable Pacayas: canal 30

Cable Brunca: canal 66.

¿Cómo ver Alajuelense vs. Guadalupe ONLINE?

El encuentro también podrás seguirlo por internet desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado minuto a minuto con el marcador de este compromiso, así como el resultado final al término del mismo.