¿A qué hora juegan FC Sheriff vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League?

FC Sheriff vs. Real Madrid EN VIVO juegan este miércoles 24 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana), con transmisión por TV a cargo del canal ESPN 2. El duelo, correspondiente a la fecha 5 del Grupo D en la Champions League 2021-22, contará con cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás informarte de las alineaciones confirmadas en ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de goles e incidencias.

FC Sheriff vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido FC Sheriff vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Sheriff Sports Complex ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan FC Sheriff vs. Real Madrid?

El horario de inicio del FC Sheriff vs. Real Madrid será a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Consulta la siguiente guía para que no te pierdas del juego desde otros países.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Luego de un inicio que sorprendió a propios y extraños, el Sheriff Tiraspol cayó en una pequeña racha de dos derrotas, lo cual amenaza su continuidad en la Champions League. Ante el puntero Real Madrid, el equipo de Moldavia tiene la difícil misión de recuperar el terreno perdido para hacer de su primera participación en el torneo un hecho aún más histórico.

El club del peruano Gustavo Dulanto no tuvo un buen partido en casa contra el Inter por la fecha previa. El 3-1 en contra no solo lo dejó estancado en la tabla con seis puntos, sino que también provocó que su diferencia de gol ahora sea negativa, con seis tantos anotados y siete recibidos.

El poderoso cuadro español puede asegurar su clasificación a octavos si vence en condición de visitante. Vinicius Junior, de gran momento en el torneo doméstico, intentará repetir su actuación en la última jornada del certamen continental, donde dio dos asistencias para el doblete de Karim Benzema en el 2-1 sobre Shkahtar Donetsk.

Sheriff Tiraspol y Real Madrid solo se han enfrentado una vez. A fines de septiembre, en el Santiago Bernabéu, el humilde conjunto alguacil dio el batacazo al ganar por 2-1 con goles de Jasur Jakhshibaev y Sebastien Thill.

¿En que canal ver FC Sheriff vs. Real Madrid?

En los países de Sudamérica, el compromiso FC Sheriff vs. Real Madrid será televisado por la señal de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Prende TV, TUDN, Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir FC Sheriff vs. Real Madrid?

En caso de que quieras seguir el FC Sheriff vs. Real Madrid por internet, debes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. Quienes no cuenten con acceso a ninguno de ellos tienen la opción de informarse a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan FC Sheriff vs. Real Madrid?

El escenario de este enfrentamiento FC Sheriff vs. Real Madrid será el Sheriff Sports Complex, conocido también como Bolshaya Sportivnaya Arena por razones de patrocinio. Este recinto deportivo se ubica en la localidad de Transnitria, Moldavia.

Posibles formaciones de FC Sheriff vs. Real Madrid

Sheriff Tiraspol: Athanasiadis; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo, Kolovos; Traoré, Yakhshiboev/Bruno y Castañeda.

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Marco Asensio, Benzema y Vinicius.

Pronóstico de FC Sheriff vs. Real Madrid

Las principales casas de apuestas tienen como favorito absoluto para este FC Sheriff vs. Real Madrid al equipo blanco. La victoria de los madridistas paga entre 1,22 y 1,26, mientras que el triunfo de los moldavos va desde las 11,00 a 13,50 veces la cantidad apostada. El empate tiene una cuota mínima de 6,50 y una máxima de 7,00.