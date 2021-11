DT de Benfica sobre fallo de Seferovic: “En 30 años como entrenador no he visto un fallo así”

Benfica empató 0-0 contra Barcelona en el Camp Nou por la Champions League, pero tuvo una oportunidad de oro en los pies de Seferovic para llevarse la victoria en condición de visita. Para mala suerte del cuadro portugués, el futbolista definió muy mal pese a que el arco se encontraba sin arquero, y Jorge Jesús, DT del cuadro de Portugal, fue uno de los que más lamentó esta jugada.

El entrenador de 67 años habló en conferencia de prensa y tuvo un duro comentario sobre el fallo que tuvo su dirigido en los minutos finales del duelo frente a los blaugranas. Incluso, dijo que terminó afectado emocionalmente.

“ En 30 años como entrenador no he visto un fallo así. Ahora, dependemos de los otros y no es la mejor situación. Veremos lo que pasa entre el Bayern Múnich y el Barcelona”, precisó Jorge Jesús.

“Esta última jugada me afectó emocionalmente, fue una pena. Es cierto que durante los 94 minutos, el Barcelona tuvo una o dos ocasiones de gol. Al final, ni siquiera había portero en nuestra última oportunidad”, agregó el estratega.

Revive la chance de gol que falló Seferovic ante Barcelona

En los minutos finales del encuentro, Barcelona se fue al ataque en busca de los tres puntos dejando espacios en la zona defensiva. Fue así que a los 93′, a pocos segundos del final, Benfica tuvo un contraataque en el cual Seferovic y Darwin Núñez quedaron mano a mano contra Eric García.

El uruguayo le dio un pase al suizo dejándolo solo frente a Ter Stegen. Cuando parecía que la jugada terminaba en gol, ya que incluso dejó en el camino al portero alemán con una finta, el volante terminó mandando la pelota fuera de la cancha con el arco vacío.