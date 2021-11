Champions League: fallo en HBO Max no permite ver la transmisión a tiempo y usuarios se quejan

Múltiples quejas sobre HBO Max por la Champions League se vieron en redes sociales. Decenas de personas hicieron saber que el servicio de suscripción no transmitía lo que en principio iba a emitir: la quinta fecha de la también conocida Copa de Campeones.

Tal y como se pudo percibir en las imágenes registradas, el servicio anunciaba que “este evento en vivo aún no ha comenzado”, a pesar de que los partidos ya habían iniciado. Tampoco era una cuestión de los dispositivos: las fallas se notificaron tanto en tablets, computadoras y televisores .

Cabe recordar que HBO Max tiene los derechos exclusivos del torneo europeo a partir de esta temporada . Aunque es cierto que comparte licencias con la cadena ESPN, la ventaja del paquete que ofrece el servicio recae en su amplio repertorio de producciones: no solo deportivo, sino también cinéfilo. Es por eso que el fallo provocó indignación por el pago emitido que realizan los suscriptores.

Fue así que, momentáneamente, juegos como el FC Sheriff vs. Real Madrid, o Manchester City vs. Paris Saint-Germain no se pudieron apreciar, siendo exclusivos de esta fecha para ser vistos, en algunos países como México, únicamente por streaming.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max es una plataforma que ofrece contenidos vía streaming. Para acceder a ella en tres dispositivos a la vez, debes pagar una suma de S/30 mensuales. En el paquete de tres meses, puntualizado como “el más elegido”, se paga S/80 trimestral. El servicio es propiedad de WarnerMedia LLC., un conglometado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento, que al mismo tiempo pertenece a AT&T. Esta marca auspicia, entre otros, al equipo de baloncesto NBA San Antonio Spurs.