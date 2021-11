Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO: minuto a minuto por la Liga Profesional Argentina

Boca Juniors vs. Independiente EN VIVO juegan por la fecha 22 de la Liga Profesional Argentina 2021 en el estadio Libertadores de América. El cotejo se iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino). El compromiso lo podrás ver por las pantallas de ESPN y TNT Sports (TV), así como vía Star Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes e infórmate con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Boca Juniors vs. Independiente: historial más reciente

28.03.21 | Independiente 1-1 Boca Juniors | Copa de la Liga Profesional

20.12.20 | Independiente 1-2 Boca Juniors | Copa de la Liga Profesional

26.01.20 | Boca Juniors 0-0 Independiente | Liga Profesional Argentina

02.12.18 | Independiente 0-1 Boca Juniors | Superliga Argentina

15.04.17 | Independiente 1-0 Boca Juniors | Superliga Argentina

04.04.17 | Boca Juniors 3-0 Independiente | Superliga Argentina

10.05.15 | Independiente 1-1 Boca Juniors | Superliga Argentina

23.11.14 | Boca Juniors 3-1 Independiente | Superliga Argentina

31.03.13 | Independiente 1-1 Boca Juniors | Superliga Argentina

26.01.13 | Independiente 0-3 Boca Juniors | Torneo de Verano

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Independiente?

En Perú, el cotejo Boca Juniors vs. Independiente se disputará desde las 7.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 25 de noviembre)

Canal para ver Boca Juniors vs. Independiente

Argentina: TNT Sports

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports Web, Star+

Chile: Star+, ESPN

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Independiente?

El escenario para este enfrentamiento Boca Juniors vs. Independiente será el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El recinto deportivo es propiedad del Club Atlético Independiente y tiene capacidad para 42.069 espectadores.

Apuestas de Boca Juniors vs. Independiente

Para este cruce Boca Juniors vs. Independiente, las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo al club xeneize, cuya victoria paga un aproximado de 2,41 veces lo invertido. En caso de que sea el Rojo el que venza, su triunfo puede retribuir un promedio de 3,39, mientras que el empate se cotiza en 2,91.