Atlético de Madrid vs. Milan EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Champions League 2021-22

Atlético de Madrid vs. AC Milan se miden EN VIVO en partido por la fecha 5 del Grupo B de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 24 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ y ESPN 3 a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Wanda Metropolitano (Madrid). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Atlético de Madrid vs. AC Milan EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+ y ESPN 3. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Atlético de Madrid y AC Milan, 3.º y 4.º respectivamente, apuran sus opciones de clasificación en el grupo B de la UEFA Champions League. A pesar de que los rossoneri están teniendo una gran regularidad goleadora, el Atleti es claro favorito para llevarse los tres puntos, pero una derrota podría tener fatales consecuencias para el conjunto del Cholo Simeone si el Porto logra un buen resultado en Anfield.

Colista con un solo punto, el Milan está más que obligado a ganar para seguir vivo en la lucha por la segunda posición, si bien un triunfo en el Wanda Metropolitano no serviría de nada si el Porto hace lo propio frente al Liverpool en Anfield. El conjunto milanista busca romper una penosa racha de siete partidos sin conocer la victoria en la Liga de Campeones (empatados 2, perdidos 5).

Atlético de Madrid vs. AC Milan EN VIVO: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+ y ESPN 3

Atlético de Madrid vs. AC Milan EN VIVO: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Luis Suárez

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Leao, Brahim, Saelemaekers; Ibrahimovic

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid vs. AC Milan EN VIVO: así marchan en la tabla del Grupo B

Simple TV