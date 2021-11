Yoshimar Yotún: ¿qué se sabe del futuro del volante de Cruz Azul?

Yoshimar Yotún no continuaría su carrera en Cruz Azul. Según As de España, el futuro del mediocampista de la selección peruana ‘Yoshi’ estaría fuera del elenco cementero. Según explicó el citado medio, la escuadra dirigida por Juan Reynoso no renovaría su vínculo con el futbolista nacional.

El medio español detalló que la dirigencia de Cruz Azul buscaría reducir el presupuesto salarial de la plantilla . Esto, como señala As, iría en contra de las intenciones del volante peruano. Se pudo conocer que el futbolista de 31 años desea firmar un gran último contrato.

Además de su no continuidad en el elenco mexicano, el portal español explicó que el futuro de Yotún estaría en la MLS o en la liga de Arabia Saudita. Estos torneos tendrían la sustentabilidad económica que ‘Yoshi’ estaría buscando.

De regresar a Estados Unidos, no sería la primera experiencia del volante peruano en la tierra del ‘Tío Sam’. Antes de llegar al Cruz Azul, ‘Yoshi’ jugó en el Orlando City. En el cuadro estadounidense jugó desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018.