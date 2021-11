Villarreal vs. Manchester United EN VIVO: ¿cómo seguir el duelo de Cristiano Ronaldo por la Champions?

Villarreal vs. Manchester United EN VIVO se medirán HOY, martes 23 de noviembre, por la quinta jornada del Grupo F de la Champions League. El duelo tendrá como escenario el estadio de la Cerámica y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO empezará a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN y Star+ vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE con todas las incidencias a través de La República Deportes.

Villarreal vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 23 de noviembre ¿Dónde? Estadio de la Cerámica ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Villarreal vs. Manchester United: la previa

Sin margen de error. Villarreal recibirá a un Manchester United que atraviesa un momento complicada en la temporada, pues cayó 4-1 ante el Watford por la Premier League, y todavía no tiene garantizado su pase a los octavos de final de la Champions League.

El cuadro de Cristiano Ronaldo acaba de destituir a Ole Gunnar Solskjaer y viajarán a España con un técnico interino. Los reds devils comparten la primera posición del grupo con los dirigidos por Unai Emery, ambos con siete puntos, y deben ganar para evitar que el Atalanta logre rebasarlo (5 puntos).

Por su parte, el Submarino Amarillo viene realizando una buena campaña en el ámbito internacional y necesita los tres puntos para no llegar en una situación incómoda a la última jornada.

Recordemos que el cuadro italiano jugará como local ante el Young Boys en Bérgamo y de lograr un triunfo definiría su pase a la siguiente instancia ante la escuadra española.

Villarreal vs. Manchester United: tabla de posiciones Grupo F

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Manchester United?

En territorio peruano, el duelo Villarreal vs. Manchester United se llevará a cabo a partir de las 12.45 p. m.. Consulta la guía de horarios para seguirlo desde otros países.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Manchester United?

En territorio peruano, podrás seguir la transmisión televisiva del Villarreal vs. Manchester United a través de la señal de ESPN, canal que con los derechos de transmisión del torneo. Otra opción es verlo a través de la plataforma Star+.

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Villarreal vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver el Villarreal vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Villarreal vs. Manchester United?

El escenario que albergará el enfrentamiento Villarreal vs. Manchester United será el estadio de la Cerámica, ubicado en la ciudad de Villareal, también conocido como El Madrigal. El recinto tiene una capacidad para 23.500 espectadores.

Villarreal vs. Manchester United: últimos partidos