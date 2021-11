Sevilla vs. Wolfsburgo EN VIVO: hora y canal para ver la fecha 5 de la Champions League

Sevilla vs. Wolfsburgo EN VIVO se enfrentan por la quinta jornada del Grupo G en la Champions League 2021-22. El encuentro se desarrollará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión por TV desde la señal de ESPN 3. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa la web de La República Deportes, donde podrás conocer las alineaciones confirmadas, seguir el relato minuto a minuto y ver videos de los goles.

Sevilla vs. Wolfsburgo: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Wolfsburgo ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 23 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN 3

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Wolfsburgo?

En territorio peruano, podrás seguir el Sevilla vs. Wolfsburgo a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Lionel Messi señala qué equipos son candidatos para ganar la Champions League

Un duelo de vida o muerte en el Grupo G tendrá lugar en el Estadio Sánchez-Pizjuán, donde el local Sevilla intentará dejar el último lugar de su serie cuando reciba al Wolfsburgo, cuadro que busca meterse en la pelea por clasificar a octavos de la Champions League.

Con apenas tres puntos, los andaluces están obligados a vencer para no quedar eliminados del certamen. El equipo dirigido por Julen Lopetegui no sabe lo que es ganar hasta el momento y tampoco es garantía de mantenerse invicto en casa (en su último encuentro en esa condición, se dejó remontar 2-1 por el Lille).

Los Lobos, por su parte, pudieron festejar su primera victoria en la fecha más reciente al imponerse 2-1 en su cancha al puntero RB Salzburgo. Con cinco unidades, los germanos se sitúan en el tercer puesto por diferencia de goles, estadística que deberá mejorar para no quedarse con el premio consuelo del pase a la Europa League.

Sevilla y Wolfsburgo solo se han enfrentado una vez en su historia. A fines de septiembre, en el Wolkswagen Arena, ambos clubes empataron 1-1 con goles de Renato Steffen e Iván Rakitic.

PUEDES VER: FC Barcelona y los millones que no recibiría si no pasa a octavos de final de Champions League

¿Qué canal transmite Sevilla vs. Wolfsburgo?

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el Sevilla vs. Wolfsburgo será ESPN 3 desde los principales operadores de TV por cable o satélite.

Argentina: ESPN 3

Bolivia: ESPN 3

Brasil: Space Brazil, HBO Max

Chile: ESPN 3

Colombia: ESPN 3

Ecuador: ESPN 3

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 3

Perú: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: TUDN USA Extra, Paramount+

España: M. Liga de Campeones 1, M. Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Sevilla vs. Wolfsburgo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. Wolfsburgo por internet, debes sintonizar las señales de ESPN Play o Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Wolfsburgo?

El escenario de este enfrentamiento Sevilla vs. Wolfsburgo será el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, recinto deportivo propiedad del Sevilla Fútbol Club.

Alineaciones probables de Sevilla vs. Wolfsburgo

Sevilla: Bono, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic, Papu Gómez, Ocampos y Rafa Mir.

Bono, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic, Papu Gómez, Ocampos y Rafa Mir. Wolfsburgo: Casteels, Brooks, Lacroix, Bornauw, Roussilon, Arnold, Gerhart, Baku, Steffen, Lukébakio y Weghorst.

Pronóstico de Sevilla vs. Wolfsburgo

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este Sevilla vs. Wolfsburgo, el favorito para ganar el duelo es el equipo español, por cuya victoria se paga entre 1,70 y 1,76. El empate tiene una cuota que oscila entre las 3,70 y 3,96 veces la cantidad apostada, mientras que el triunfo de los alemanes puede retribuir desde 4,90 hasta 5,10 veces el monto en juego.