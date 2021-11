Rodrigo Cuba a la UCV: “Hoy, a fin de poder mantener la tenencia de mi hija, me toca partir”

Rodrigo Cuba fue oficializado como nuevo jugador del Sport Boys del Callao para disputar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2022. Asimismo, a través de sus redes sociales el popular ‘Gato’ aprovechó en agradecer a la Universidad Cesar Vallejo, su equipo en el 2021, por el apoyo constante que le dieron desde lo personal y profesional durante este año.

Mediante su cuenta de Instagram, el jugador expresó lo siguiente: “Mi eterno agradecimiento a la UCV por este 2021, pues hubo dos hechos fundamentales en mi vida deportiva y personal, en los que recibí su apoyo total. Primero, luego de mi operación y recuperación, me permitieron volver a disfrutar de lo que más me gusta: mi profesión: el fútbol. Segundo, porque ante un problema familiar, me brindaron todo su apoyo emocional, entendiendo que el lado humano prima sobre los temas futbolísticos”.

Rodrigo Cuba llega a la Misilera por dos temporadas. Foto: composición Sport Boys

El lateral derecho reiteró su agradecimiento al equipo trujillano por el apoyo incondicional tras sus problemas personales:

”Hoy, a fin de poder mantener la tenencia de mi hija, me toca partir y quiero agradecer a los doctores César y Richard Acuña, a Guillermo del Solar y todo su cuerpo técnico, a mis compañeros con quienes se formó un gran grupo humano y a la hinchada que nos alentó en todo momento. Nunca olvidaré el respaldo de esta gran institución en la que cualquiera desearía trabajar. La estima por los colores siempre quedará en mi corazón. Fuerza, Vallejo”, finalizó Rodrigo Cuba en su mensaje.

El ‘Gato’ está de vuelta en el Puerto del Callao

El reciente fichaje del Sport Boys del Callao vuelve después de dos años al puerto. Recordemos que el defensor fichó por los Rosados a inicios del 2020; sin embargo no pudo jugar ningún partido oficial ya que luego de una semana llegó una oferta desde México por los servicios del jugador.