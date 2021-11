Atlético de Madrid vs. AC Milan: ¿dónde ver el partido por la Liga de Campeones de la UEFA ?

La escuadra de Atlético de Madrid se enfrentará al conjunto de AC Milan por la fecha 5 de la fase grupal de la Liga de Campeones de la UEFA, este miércoles 24 de noviembre . El choque entre los colchoneros y el equipo italiano se llevará a cabo en el estadio Wanda Metropolitano a las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te contamos más detalles del esperado encuentro Atlético de Madrid vs. AC Milan.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El equipo de Diego Simeone jugará como local en el encuentro del miércoles 24 de noviembre. El Atleti lega al cotejo mejor posicionado que su contrincante italiano, ya que se ubica en el tercer puesto de la tabla del grupo B acumulando 4 puntos.

¿Cómo llega AC Milan?

Por su parte, los rossoneros esperan ganar la contienda para lograr subir en la tabla de posiciones, donde actualmente se encuentran en el último lugar con solamente un punto. El conjunto italiano buscará la victoria para continuar en la Liga de Campeones de la UEFA.

Atlético de Madrid vs. AC Milan: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Metropolitano, Madrid (España) ¿En qué canal? Star+, ESPN 3

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. AC Milan?

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs. AC Milan?

El encuentro entre Atlético de Madrid vs. AC Milan será transmitido por la señal de ESPN 3 y Star Plus, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como Champions League.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. AC Milan EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. AC Milan, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

Atlético de Madrid vs AC Milan: alineaciones probables

AC Milan : Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández, Bennacer, Kessie, Salemaekers, Díaz, Leao, Rebic.

: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández, Bennacer, Kessie, Salemaekers, Díaz, Leao, Rebic. Atlético de Madrid: Oblak, Hermoso, Giménez, Felipe, Trippier, Carrasco, Kondogbia, Koke, Llorente, Correa, Suárez.

¿Dónde se jugará el partido Atlético de Madrid vs AC Milan?

El encuentro tendrá lugar en el estadio Wanda Metropolitano, ubicado en Madrid, España.